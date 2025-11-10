CVIJANOVIĆ: Verujem u državu BiH, radimo sa NATO-om, bliža sam Americi nego Rusiji
SRPSKA članica u Predsjedništvu BiH Željka Cvijanović u intervuu sarajevskoj TV Hayat kaže da veruje u državu BiH.
Na pitanje da li veruje u državu BiH, odgovila je: - A što ne bi verovala, ta država Bosna i Hercegovina sadrži Republiku Srpsku u sebi, sadrži Federaciju BiH, zašto ne bi verovala. Ispadne neka da vi nas terate iz te BiH, a onda optužujete nas kako to nešto nećemo.
Ona je kazala da nema dilemu kada je u pitanju približavanje Sjedinjenim Američkim Državama.
- Naravno da se treba približiti SAD, ja tu nemam nikavu dilemu - kazala je i dodala da je apsolutno za približavanje Americi.
Na novinarsku konstataciju da približavanjem Americi se mora udaljiti od politike Kine i Rusije, ona je kazala:
- To ne mora tako da znači. Vi želite da napravite partnersvo koje će vama doneti određene koristi. Kada dođe vreme da vi morate da nešto birate...
Odgovarajući na pitanje da li je za Ameriku ili Briks, Cvijanovićeva je kazala da je njen svet koji bolje razume i funkcioneše Amerika i EU.
- Meni je bliži ovaj svet, američki, i tu funkcionišem - kazala je Cvijanović i dodala da uči da funkcionše kada su u pitanju i zemlje Briksa na Istoku...
Što se tiče saradnje sa NATO savezom, ona kaže da ima odličnu saradnju. Da li je protiv članstva BiH u NATO, ona je kazala:
-Sada sam protiv jer nam je saradnja sa NATO savezom sasvim dovoljna.
(TV HAYAT)
