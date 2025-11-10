BAKIR SE U RS PITA KAO I U ZANZIBARU: SDA se ne odriče ambicije da nametne šerijat i "Islamsku deklaraciju" - Dodik odgovara

BOŠNjAČKA politička elita ne odustaje od plana da Milorada Dodika, predsednika SNSD, ukloni sa političke scene, a da Kancelarija visokog predstavnika u BiH (OHR) i dalje ostane i nameće odluke kako odgovara političkom Sarajevu.

Foto SDA

Nakon što je Dodik pravosnažno osuđen u avgustu na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja službene dužnosti jer nije poštovao odluke visokog predstaviknika u BiH, političko Sarajevo želi po svaku cenu da Dodika u potpunosti odstrani sa političke scene, nakon što mu je CIK BiH oduzeo mandat predsednika RS, pa su raspisani vanredni izbori za 23. novembar.

Upravo je to poručio Bakir Izetbegović, predsednik Stranke demokratske akcije (SDA), koji je izjavio "da Milorad Dodik mora biti odstranjen iz političkog života u potpunosti u BiH, inače nema ozdravljenja odnosa".

- Presude su jasne i Suda BiH i Ustavnog suda BiH i treba ih sprovesti do kraja - rekao je Izetbegović, uz napomenu da OHR mora ostati u BiH u punom kapacitetu.

- Nikakvo slabljenje ne dolazi u obzir niti ikakvo zamrzavanje bonskih ovlašćenja. To je deo "Dejtona", osigurač, mehanizam za deblokadu. Ako će se bilo šta intervenisati onda moramo kreirati vlastite mehanizme za deblokadu sistema - kazao je Izetbegović.

Odgovor je Izetbegoviću ekspresno stigao od lidera SNSD koji je naglasio da se SDA i njen presednik Bakir Izetbegović mešaju u unutrašnja pitanja druge zemlje, te da ga fascinira ta upornost da se bave njegovim imenom i prezimenom.

- On u Srpskoj nema nikakvog značaja. To je isto kao da je govorio o Zanzibaru ili nekoj drugoj dalekoj zemlji - rekao je Dodik.

On je istakao da su SDA očigledno problem Republika Srpska i srpski narod, koji se ne povinuje njihovoj propaloj koncepciji građanskog uređenja BiH, a takva ocena čula se i na Savetu bezbednosti UN gde je čak i američki predstavnik rekao da se treba vratiti priči o tri konstitutivna naroda. Dodik je dodao da još mora da prođe vremena da bi i drugi shvatili kako je BiH nemoguća zemlja, te da nikada ne može biti muslimanska. Ukazao je da se ovde pokušao napraviti eksperiment koji je doveo do sadašnjeg stanja u BiH. Smatra i da pokušavaju nešto da insceniraju poput Sene Uzunović, za koju kaže da je njihov sudija, a tokom rata važan lanac funkcionisanja zločinačke, fašističke agende koju SDA, predvođena Alijom Izetbegovićem, kasnije njegovim sinom Bakirom, pokazuje prema Srbima.

- To je jedna patološka mržnja. Oni ne vole ni ove iz SDS i PDP, ali su im korisni, kao korisni idioti koji mogu da posluže da stvore neke svoje ciljeve - rekao je lider SNSD.

Dodik je ocenio i da se SDA nikada nije odrekla ambicije da nametne šerijat i program "Islamske deklaracije", gde piše da muslimani kada ovladaju većinom u nekoj zajednici, onda treba da nametnu šerijate.

- To oni pokušavaju da urade u BiH - rekao je Dodik i dodao da su u tome imali značajnu podršku ranijih administracija Amerike, ali da je sada to izgubljeno.

On je ocenio i da su kada su rušili zajedničku spoljnu politiku BiH, mislili da uspevaju da ocrne Dodika na globalnom nivou, ali su na čudan način pomogli internacionalizaciji čitavog problema.

- Mi smo to shvatili kao poruku i onda smo krenuli sami da gradimo naše spoljne političke kontakte koji nisu mali - istakao je Dodik. Foto Borislav Ždrinja

Ponovio je da je jedini remetilački faktor za moguću BiH muslimanski nacionalizam i politički islam koji bi čitav prostor BiH hteo ekskluzivno za sebe. Zato Republika Srpska smeta i zato pokušavaju da je neutrališu, zaključio je Dodik.

Bakir Izetbegović je, zbog svojih veza sa radikalnim elementima, najmanje pozvan da priča o "nekim narativima", rekla je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

Ona je istakla da uporno horsko traženje bošnjačkih političkih elita da prevaziđeni nedemokratski aparat u formi OHR nastavi da se brutalno obračunava sa demokratijom, ustavom i voljom naroda jasno pokazuje nesposobnost političkog Sarajeva da zajedno sa drugima gradi BiH kao zajedničku državu konstitutivnih naroda.

- Politički uzori Bakira postavili su tezu da nema koegzistencije između islamske vere i neislamskih društvenih i političkih institucija - navela je Cvijanovićeva.

OHR je pravio dobre usluge upravo takvom konceptu dominacije, ali loše usluge BiH i sve to pod izgovorom pravljenja tobože funkcionalne države, naglasila je Cvijanovićeva.

Stalno im se priviđa ZAMENIK predsedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH Nikola Špirić rekao je da se lider SNSD stalno priviđa Stranci demokratske akcije.

- Njima se Dodik priviđa, jer je sve ove godine nesavladiva prepreka za sve njih zato što ima punu podršku srpskog naroda. To samo govori koliko je Dodik veliki, jer od njega oni ne vide BiH i njene probleme - rekao je Špirić.