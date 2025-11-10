MEĐAŠI KOD BIJELJINE DOBIJA SPOMENIK MAJMUNU: Na radost, a ne na štetu deci

DUŠAN Tomić, osnivač Dečje ambasade „Međaši“, osnovane i istoimenom selu, kod Bijeljine, pre 35 leta, podiže spomenik majmunu na Dečjoj zemlji „M“, koju je toj humanitarnoj organizaciji darovao njegov, sada već pokojni otac, Milorad Mika Tomić, koji je, kako nam je svedočio, „ u doba velikih pohlepa, odlučio da poklanja“.

Foto :V.Mitrić

Spomenik će biti u središtu dečje zemlje, a Tomić najavljuje da će deci, za igru, da dovodi i prave majmune iz zoloških vrtova.Namera da da se, kako kaže, deca igraju, razonode, da budu vesela i razdragana, bezbrižna i sreća.

- A, te blagodeti za naša najmlađa pokolenja će da simboliše ovaj spomenik. -Ovo je moja davna želja, koja se, evo, ostvarila na najbolji način, sada na radost mališana.

Tomić, i kao otac petoro dece, deda, humanista i hrišćanin, dobro zna Hristove reči za decu , koje glase: -Pustite ih k meni i ne terajte ih, jer Božje kraljevstvo pripada takvima kao što su oni.

- Nema veće sreće nego kad obradujemo decu, ovo će biti radost za decu svetu, jer u Međašima, kao nigde na svetu, postoje ulice svoj deci sveti -kaže Tomić.

Tomić otrkriva zašto se još odlučio na ovaj korak, o čemu maštao još dok je bio mlad, kada je ulazio u vode Službe državne bezbednosti, koju je napustio, kao retko ko, nekoliko godina pre rata i raspada SFRJ.

- Sve što vidim, sve što čijem i sve što uradimo u SDB, čuvaću kao državnu tajnu do smrti, bila je izjava koju sam potpisao, nakon čega mi je glavni šef stavio ruku na levo rame i tiho, ali nekako svečano, rekao : -Od danas ti je ova država, koju smo u krvi stvorili, važnija od oca i majke, od cele porodice.Naša država pripada radničkoj klasi, a mi samo državi i nikome više.Nikome!To nikada ne smeš da zaboraviš.Nikada -seća se Tomić.

A, dok je trajalo to „svečarenje“, priča Tomić, „na jednoj izrezbarenoj polici, u šefovom kabinetu, u tom „svečanom činu“, stajala su tri majmuna.Jedan majmun je pokrio oči, drugi uši, a treći je držao čvrsto zatvorena usta.

-Neću da budem taj trostruki majmun - kaže Tomić. Hoću da majmun bude za igru za mališane, da se igram sa njima, slobodno, opušteno, veselo i da se nikad ne ponovi da nas uče da se neko, poput Tita, „voli više od Tate, mame i mlađeg brata i da je ljubičica bela i plava“.Za to kažem -nikad i nikako.Za to se, godinama, borim znajući šta se sve iza „ozbiljnog sveta“ moje mladosti krilo i šta je sve zapatilo.