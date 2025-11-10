UGLJEVIK PROSLAVIO MITROVDAN: Slava div junaka iz Podmajevice
Boračka organizacija Ugljevika proslavila je krsnu slavu Svetog velikomučenika Dimitrija-Mitrovdan. Ispred Centralnog-spomen obeležja gde su upisana imena 301 poginulog borca Vojske Republike Srpske iz ove opštine položeni su venci i cveće a nakon toga prerezan je slavski kolač i priređen slavski ručak.
Ispred Centralnog-spomen obeležja gde su upisana imena 301 poginulog borca Vojske Republike Srpske iz ove opštine položeni su venci i cveće a nakon toga prerezan je slavski kolač i priređen slavski ručak. Služen pomen poginulim borcima u hramu Prepodobne mati Paraskeve.
- Boračka organizacija kao i opština Ugljevik i mi svi, sve počinjemo sećanjem na poginule borce koji su život dali za Republiku Srpsku, za nas, za našu decu, mir i slobodu. Njihovu žrtvu nikada ne smemo zaboraviti - rekao je Jovan Marinković, predsednik Boračke organizacije u Ugljeviku.
Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić poručio je da već tri decenije uživamo tekovinama koje su ostavili "naši najbolji, najhrabriji i svome rodu najodaniji meštani i sugrađani".
- Sećamo ih se uvijek rado, s ponosom i zahvalnošću. Dužni smo da ih poštujemo i da brinemo o njihovim porodicama ne samo danas, već svakog dana - rekao je Gajić.
Naglasio je da se pažnjom prema porodicama poginulih boraca pokazuje koliko smo dostojni da budemo naslednici dela poginulih boraca.
- Koliko smo pažljivi prema njima, to govori koliko smo ljudi i koliko smo dostojni da budemo naslednici slavnih đela poginulih junaka-poručio je Gajić.
Kum slave bio je direktor Rudnika i termoelektrane /RITE/ "Ugljevik" Žarko Novaković koji je čestitavši slavu borcima istakao da je ovaj privredni gigant uviek bio podrška ljudima koji su stvarali Republiku Srpsku.
-Među našim radnicima nalaze se borci, ratni vojni invalidi, deca poginulih, ljudi čiji je doprinos slobodi neprocenjiv. Zato je naš odnos prema boračkoj populaciji više od obaveze, a to je trajna dužnost i ljudska potreba da se zahvalimo i da budemo tu kad god je potrebno-rekao je Novaković.
