UGLJEVIK PROSLAVIO MITROVDAN: Slava div junaka iz Podmajevice

Boračka organizacija Ugljevika proslavila je krsnu slavu Svetog velikomučenika Dimitrija-Mitrovdan. Ispred Centralnog-spomen obeležja gde su upisana imena 301 poginulog borca Vojske Republike Srpske iz ove opštine položeni su venci i cveće a nakon toga prerezan je slavski kolač i priređen slavski ručak.

foto V Mitrić

- Boračka organizacija kao i opština Ugljevik i mi svi, sve počinjemo sećanjem na poginule borce koji su život dali za Republiku Srpsku, za nas, za našu decu, mir i slobodu. Njihovu žrtvu nikada ne smemo zaboraviti - rekao je Jovan Marinković, predsednik Boračke organizacije u Ugljeviku.

Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić poručio je da već tri decenije uživamo tekovinama koje su ostavili "naši najbolji, najhrabriji i svome rodu najodaniji meštani i sugrađani".

- Sećamo ih se uvijek rado, s ponosom i zahvalnošću. Dužni smo da ih poštujemo i da brinemo o njihovim porodicama ne samo danas, već svakog dana - rekao je Gajić.

Naglasio je da se pažnjom prema porodicama poginulih boraca pokazuje koliko smo dostojni da budemo naslednici dela poginulih boraca.

- Koliko smo pažljivi prema njima, to govori koliko smo ljudi i koliko smo dostojni da budemo naslednici slavnih đela poginulih junaka-poručio je Gajić.

Kum slave bio je direktor Rudnika i termoelektrane /RITE/ "Ugljevik" Žarko Novaković koji je čestitavši slavu borcima istakao da je ovaj privredni gigant uviek bio podrška ljudima koji su stvarali Republiku Srpsku.

-Među našim radnicima nalaze se borci, ratni vojni invalidi, deca poginulih, ljudi čiji je doprinos slobodi neprocenjiv. Zato je naš odnos prema boračkoj populaciji više od obaveze, a to je trajna dužnost i ljudska potreba da se zahvalimo i da budemo tu kad god je potrebno-rekao je Novaković.