ŽELJKA CVIJANOVIĆ: Srpska nikada nije pristala da bude ponižena i degradirana

SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da Republika Srpska nikada nije pristala da bude ponižena i degradirana.

Foto D. Pozderović

- U tome je snaga Republike Srpske, jer nikad nije pristala da bude ponižena i degradirana. Ko nas poštuje, mi mu uzvraćamo i većim poštovanjem - navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Istakla je da, osim građanima Republike Srpske, nikome nije dužna bilo šta da objašnjava.

- A oni mnogo više razumeju i kad im se ne kaže sve - rekla je Cvijanovićeva.

Ističe da građani Srpske nisu zbunjeni i da ih se ne tiče što su drugi zbunjeni.

- A preživeli su svašta, od dvostrukih aršina do raznoraznih kazni jer su to želeli oni koji su danas zbunjeni - navela je Cvijanović.

Dodala je da će manevrisati dok ne budu, kako je navela, sigurni da je Republika Srpska zaštićena.

- Hvala Miloradu Dodiku koji nas je naučio da lično možemo podneti sve, ako je to za Republiku Srpsku. Tako ćemo i dalje - napisala je Cvijanovićeva.

(Sputnjik)