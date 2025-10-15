Republika Srpska

OBA SMERA BLOKIRANA: Kamion se prevrnuo na Manjači

Novosti online

15. 10. 2025. u 15:44

SAOBRAĆAJ na magistralnom putu Han Kola - Stričići, u mestu Dobrnja, potpunosti je obustavljen, nakon što se prevrnuo kamion.

FOTO: Arhiva novosti

Prema prvim informacijama, kamion se prevrnuo na put i blokirao saobraćaj u oba smera, zbog čega se vozila vraćaju nazad i koriste alternativne pravce.

Čeka se uklanjanje teretnjaka sa ceste, pišu Banjalučke priče.

0 9

