DODIK POSTAVIO KOMŠIĆA NA MESTO: Republika Srspka nije tvoja domovina
REPUBLIKA Srpska nije tvoja domovina, poručio je predsednik Milorad Dodik reagujući na izjavu Željka Komšića da se "mir može žrtvovati za domovinu".
- Zanimljivo je da te uopšte ne razumem, iako bi trebalo da govoriš jezikom koji razumem. Mada, ni ti sam ne znaš kojim jezikom govoriš. Osim jezikom mržnje. I gluposti. Mogao si barem reći nešto originalno, a ne da kopiraš gubitnika i krivca za nepotrebni građanski rat u BiH, Aliju Izetbegovića. Možda te zaista ne razumem. Ako si mislio na domovinu Federaciju, onda se ne mešam u vaše unutrašnje stvari i povlačim sve što sam rekao - naveo je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Poručio je Komšiću da ne može da govori u ime Republike Srpske.
- Ti ne možeš da govoriš u ime Republike Srpske. Previše ti je već što lažno predstavljaš Hrvate - zaključio je Dodik.
