Republika Srpska

PRAVA ATMOSFERA: Baja Mali Knindža i Dodik otpevali veliki hit (VIDEO)

Novosti online

14. 09. 2025. u 19:27

NA manifestaciji Krajiška guča i kotlićijada u naselju Česma u Banjaluci, atmosferu su do usijanja doveli predsednik Milorad Dodik i narodni pevač Baja Mali Knindža, kada su zajedno zapevali poznatu pjesmu „Oras“.

Foto: Printskrin Mondo BiH

Uz aplauze i ovacije okupljenih, Dodik i Baja su se, u društvu Vlade Đajića, predsednika gradoskog odbora SNSD-a i pokrovitelja ove manifestacije,popeli na binu i zapevali stihove ove kultne krajiške pjsme, a publika je horski nastavila s njima.

Vesela i opuštena atmosfera potrajala je celi dan uz mirise kotlića, zvuke trubača i mnoštvo tradicionalnih krajiških specijaliteta.

Organizatori kažu da su ovakvi trenuci ono što ovu manifestaciju čini posebnom – spoj muzike, običaja i dobrog raspoloženja, koje svake godine privuče sve veći broj posetilaca. A ove godine ih je, prema procenama, bilo više od 10.000.

(Nezavisne novine)

