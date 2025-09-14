PRAVA ATMOSFERA: Baja Mali Knindža i Dodik otpevali veliki hit (VIDEO)
NA manifestaciji Krajiška guča i kotlićijada u naselju Česma u Banjaluci, atmosferu su do usijanja doveli predsednik Milorad Dodik i narodni pevač Baja Mali Knindža, kada su zajedno zapevali poznatu pjesmu „Oras“.
Uz aplauze i ovacije okupljenih, Dodik i Baja su se, u društvu Vlade Đajića, predsednika gradoskog odbora SNSD-a i pokrovitelja ove manifestacije,popeli na binu i zapevali stihove ove kultne krajiške pjsme, a publika je horski nastavila s njima.
Vesela i opuštena atmosfera potrajala je celi dan uz mirise kotlića, zvuke trubača i mnoštvo tradicionalnih krajiških specijaliteta.
Organizatori kažu da su ovakvi trenuci ono što ovu manifestaciju čini posebnom – spoj muzike, običaja i dobrog raspoloženja, koje svake godine privuče sve veći broj posetilaca. A ove godine ih je, prema procenama, bilo više od 10.000.
(Nezavisne novine)
