DODIK: Važni projekti na Balkanu vezani za saradnju Mađarske, Srbije i RS
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su važni projekti na Balkanu današnjice vezani za saradnju Mađarske, Srbije i Republike Srpske i da ostaje privržen daljem unapređenju odnosa sa Mađarskom i drugim zemljama koje žele mir i stabilnost.
Dodik je ocenio da je to posebno važno u trenutku kad je Balkan u turbulentnom peroidu a u RS dolazi do "nasilnog prekrajanja izborne volje", javlja RTRS.
-Važno nam je što u vladi Mađarske imamo stalnog prijatelja koji se zalaže za mir i to je vidljivo, rekao je Dodik na otvaranju manifestacije "Srpski dani-mesec srpske kulture u Mađarskoj" u Budimpešti.
Istakao je da je njemu važno da vidi manifestaciju kulture Mađarske i u RS.
-Kultura je put naše saradnje i bivstvovanja, dobra brana da se sačuvamo od nasrtaja i želim da živimo u miru i da Mađarska, Srbija i Srpska pokažu u danima koji dolaze čeličnu volju za zajedničkim delovanjem, naveo je on i dodao da manifestacija kojoj je prisustvovao predstavlja čin želje za okupljanem kako bi se na dostojanstven način obeležilo viševekovno postojanje Srba na prostoru Mađarske.
-Srbi su ostavili neizbrisive tragove u politici kulturi i nauci i doprineli raznolikosti, smatra Dodik, i naveo da vlada Mađarske na čelu s premijerom Viktorom Orbanom uzvraća srpskoj zajednici i finansira mnoge projekte.
(Tanjug)
