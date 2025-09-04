Republika Srpska

DODIK: Važni projekti na Balkanu vezani za saradnju Mađarske, Srbije i RS

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 09. 2025. u 22:20

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su važni projekti na Balkanu današnjice vezani za saradnju Mađarske, Srbije i Republike Srpske i da ostaje privržen daljem unapređenju odnosa sa Mađarskom i drugim zemljama koje žele mir i stabilnost.

ДОДИК: Важни пројекти на Балкану везани за сарадњу Мађарске, Србије и РС

Foto: Printskrin

Dodik je ocenio da je to posebno važno u trenutku kad je Balkan u turbulentnom peroidu a u RS dolazi do "nasilnog prekrajanja izborne volje", javlja RTRS.

-Važno nam je što u vladi Mađarske imamo stalnog prijatelja koji se zalaže za mir i to je vidljivo, rekao je Dodik na otvaranju manifestacije "Srpski dani-mesec srpske kulture u Mađarskoj" u Budimpešti.

Istakao je da je njemu važno da vidi manifestaciju kulture Mađarske i u RS.

-Kultura je put naše saradnje i bivstvovanja, dobra brana da se sačuvamo od nasrtaja i želim da živimo u miru i da Mađarska, Srbija i Srpska pokažu u danima koji dolaze čeličnu volju za zajedničkim delovanjem, naveo je on i dodao da manifestacija kojoj je prisustvovao predstavlja čin želje za okupljanem kako bi se na dostojanstven način obeležilo viševekovno postojanje Srba na prostoru Mađarske.

-Srbi su ostavili neizbrisive tragove u politici kulturi i nauci i doprineli raznolikosti, smatra Dodik, i naveo da vlada Mađarske na čelu s premijerom Viktorom Orbanom uzvraća srpskoj zajednici i finansira mnoge projekte.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!