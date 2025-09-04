DODIK: Važni projekti na Balkanu vezani za saradnju Mađarske, Srbije i RS

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su važni projekti na Balkanu današnjice vezani za saradnju Mađarske, Srbije i Republike Srpske i da ostaje privržen daljem unapređenju odnosa sa Mađarskom i drugim zemljama koje žele mir i stabilnost.

Dodik je ocenio da je to posebno važno u trenutku kad je Balkan u turbulentnom peroidu a u RS dolazi do "nasilnog prekrajanja izborne volje", javlja RTRS.

-Važno nam je što u vladi Mađarske imamo stalnog prijatelja koji se zalaže za mir i to je vidljivo, rekao je Dodik na otvaranju manifestacije "Srpski dani-mesec srpske kulture u Mađarskoj" u Budimpešti.

Istakao je da je njemu važno da vidi manifestaciju kulture Mađarske i u RS.

-Kultura je put naše saradnje i bivstvovanja, dobra brana da se sačuvamo od nasrtaja i želim da živimo u miru i da Mađarska, Srbija i Srpska pokažu u danima koji dolaze čeličnu volju za zajedničkim delovanjem, naveo je on i dodao da manifestacija kojoj je prisustvovao predstavlja čin želje za okupljanem kako bi se na dostojanstven način obeležilo viševekovno postojanje Srba na prostoru Mađarske.

-Srbi su ostavili neizbrisive tragove u politici kulturi i nauci i doprineli raznolikosti, smatra Dodik, i naveo da vlada Mađarske na čelu s premijerom Viktorom Orbanom uzvraća srpskoj zajednici i finansira mnoge projekte.

