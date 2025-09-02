Republika Srpska

DODIK: Čestitam Miniću i svim ministrima

Novosti online

02. 09. 2025. u 22:18

ČESTITAM Savi Miniću na izboru za predsednika Vlade Republike Srpske. Čestitam i svim ministrima na izboru u novu Vladu Republike Srpske, istakao je predsednik Milorad Dodik.

Foto: V. Tripić

Rekao je da je Minić jedan od najboljih kandidata za premijera.

- I zato sam se odlučio da ga predložim. Minić je čovek koji će pokrenuti rad institucija i pokušati da sagleda sve probleme koji postoje u Republici Srpskoj. Želim da u narednom vremenu predloži i novi budžet. Minić je čovek naroda, dobro poznaje i mikrosredine i celu Republiku - naveo je Dodik na Iksu.

Foto: FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ BORISLAV ZDRINJA

(RTRS)

