RAZBOJNICI U AKCIJI: Pokušali da opljačkaju radnika menjačnice, on uspeo da pobegne
PRIJEDORSKA policija istražuje pokušaj pljačke u kojem su razbojnici na magistralnom putu pokušali da presretnu radnika menjačnice, ali je on uspeo da pobegne.
- Policijskoj upravi Prijedor od strane lica iz Cazina prijavljeno je da su ga jutros dok se vozilom kretao magistralnim putem Bosanska Krupa-Novi Grad, u pravcu Novog Grada, dva nepoznata lica u drugom vozilu koje se kretalo u istom pravcu, pokušala nasilno da zaustave, na način da su svojim vozilom ostvarili kontakt sa vozilom oštećenog lica - saopšteno je iz PU Prijedor.
U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti prijave i pronalasku izvršioca i predmetnog vozila.
(ATV)
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)