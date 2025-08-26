Republika Srpska

RAZBOJNICI U AKCIJI: Pokušali da opljačkaju radnika menjačnice, on uspeo da pobegne

Novosti online

26. 08. 2025. u 19:53

PRIJEDORSKA policija istražuje pokušaj pljačke u kojem su razbojnici na magistralnom putu pokušali da presretnu radnika menjačnice, ali je on uspeo da pobegne.

Mariana Regoje

- Policijskoj upravi Prijedor od strane lica iz Cazina prijavljeno je da su ga jutros dok se vozilom kretao magistralnim putem Bosanska Krupa-Novi Grad, u pravcu Novog Grada, dva nepoznata lica u drugom vozilu koje se kretalo u istom pravcu, pokušala nasilno da zaustave, na način da su svojim vozilom ostvarili kontakt sa vozilom oštećenog lica - saopšteno je iz PU Prijedor.

U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti prijave i pronalasku izvršioca i predmetnog vozila.

(ATV)

