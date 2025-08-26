PODRŠKA DODIKU IZ BUNDESTAGA: Politički motivisano suđenje s ciljem uklanjanja demokratski legitimnog šefa države
Povodom presude protiv predsednika Milorada Dodika, oglasio se zastupnik Alternative za Nemačku u Bundestagu Tobias Taih, član Odbora za pitanja Evropske unije, koji je naglasio da postupak nije izraz nezavisnog pravosuđa u BiH.
- Ovaj postupak nije izraz nezavisnog pravosuđa, već politički motivisano suđenje s ciljem uklanjanja demokratski legitimnog šefa države. Dodik je progonjen zato što brani prava Republike Srpske zagarantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom, te zato što se protivi nadležnostima takozvanog visokog predstavnika, koji bez mandata građana deluje s gotovo neograničenim ovlašćenjima - istakao je Taih.
On je naglasio da ko želi da dugoročno osigura stabilnost u Bosni i Hercegovini, mora da poštuje ustavna prava svih konstitutivnih naroda, a ne ih da ih ugrožava jednostranom centralizacijom u Sarajevu.
- Postojeći institucionalni model decenijama je stvarao samo ograničenu političku stabilnost. Štaviše, on je doprineo učvršćivanju postojećih tenzija i otežavanju političke samoodgovornosti. Presuda protiv izabranog predsednika Republike Srpske stoga je povod da se preispita dosadašnja međunarodna protektorska politika u Bosni i Hercegovini. Poslanički klub Alternative za Nemačku poziva saveznu vladu da jasno osudi političku pravdu, da okonča neuspelo protektorsko uređenje i građanima zemlje omogući istinsko samoopredeljenje - dodao je Taih.
(RTRS)
