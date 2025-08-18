VIŠKOVIĆ PODNEO OSTAVKU: Srpska bira novu Vladu (VIDEO)
PREDSEDNIK Vlade Republike Srpske Radovan Višković, podneo je ostavku na ovu poziciju i potvrdio na konferenciji za medije da se bira nova Vlada Srpske.
Bira se nova Vlada Srpske, a Višković, kako ističe, će raditi neki drugi posao, te dodaje da u timu SNSD-a ostaje.
- Nikad se nisam bolje osjećao. Ovo je dan koji sam očekivao i kada sam imenovan za predsjednika Vlade Srpske. Moram da podsjetim da Ustav Srpske i Zakon kaže da kada birate Vladu Srpske, imate ustavnu obavezu, a mandatar može u toku mandata da izvrši promjenu u Vladi do jedne trećine. Dvojica ministara, na samom početku, su podnijeli ostavku, iz moralnih razloga - dodao je Višković.
On je poželeo novoj Vladi uspešan rad.
- To žele normalni ljudi, ja nisam sebičan, nisam ovde da molim - istakao je Višković.
Srpska je kako ističe, poželjna za život, te da je ponosan na sve što je do sada urađeno.
- Želim uspeh u radu svima koji će u narednom periodu obavljati pozicije koje sam ja radio. Ja ću biti tu i dlje, na odgovornim pozicijama. Ostajem ovde dok sam živ i dok ne postignemo naš krajnji cilj - istakao je Višković.
Podsećamo, Radovan Višković u drugom je mandatu bio premijer, a poznato je da je drugi mandat i bio ograničen na dve godine.
Višković je na poziciji predsednika Vlade Republike Srpske od 2018. godine.
(RTRS)
Uskoro opširnije
