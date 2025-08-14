U DRUGOM UPISNOM ROKU SLOBODNO 756 MESTA: Univerzitet u Banjaluci objavio konkurs za prijem studenata u 2025/26. godini

NA Univerzitetu u Banjaluci u drugom upisnom roku trebalo bi da bude upisano 756 studenata, prema konkursu koji je objavljen juče. Od tog broja, 306 studenata može se upisati na budžet, 200 mesta namenjeno je samofinansirajućim studentima, 199 mesta za strane državljane i 51 mesto za vanredne studente, rečeno je na Univerzitetu.

Foto: Srna

Najviše slobodnih mesta, 74, ostalo je na Prirodno-matematičkom fakultetu, zatim Filološkom 68, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom 45, Elektrotehničkom 43, na Akademiji umetnosti i Pravnom fakultetu po 38, Filozofskom fakultetu 35, Ekonomskom 31, Šumarskom 28, Tehnološkom 27, Mašinskom i Rudarskom po 26, Poljoprivrednom 23, te po 22 mesta na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Na Medicinskom fakultetu ostalo je 200 mesta, od čega 63 za domaće, a 136 za strane studente, koji pohađaju studijske programe Dentalna medicina, Medicina, Farmacija i Sestrinstvo na engleskom jeziku i koji se tradicionalno upisuju u drugom roku.

Prijave za upis u prvu godinu studija u drugom upisnom roku budući studenti će moći dostaviti od 25. do 29. avgusta, a prijemni ispiti biće održani 1. septembra u 9.00, osim u slučaju Akademije umetnosti, gde će prijemni ispiti trajati do 5. septembra.

Upis primljenih kandidata predviđen je od 8. do 12. septembra.

Prijavljivanje kandidata na studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci trajaće od 4. do 29. avgusta, na adresu elektronske pošte international.students@med.unibl.org. Polaganje prijemnog ispita biće održano onlajn 2. septembra, a upis primljenih kandidata biće obavljen tokom septembra.

Prijave i elektronskim putem PRIJAVA kandidata za polaganje prijemnog ispita može se izvršiti i elektronski, posredstvom veb-aplikacije na adresi upis.unibl.org, a kandidati koji konkurišu elektronski u obavezi su da prilikom upisa dostave originalnu dokumentaciju.

Kandidati koji se prijavljuju za upis na prvi ciklus studija dužni su da prilikom prijave dostave izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, originalna svedočanstva ssrednjoškolskog obrazovanja i diplomu o položenom maturskom ispitu.

Ukoliko konkurišu na više studijskih programa, mogu dostaviti i overene kopije ovih dokumenata, a neophodno je priložiti i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati koji se prijavljuju na Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta moraju priložiti lekarsko uverenje koje izdaje Medicinski specijalistički centar Univerziteta u Banjaluci.