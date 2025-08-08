OTKRIVEN MOTIV ZA DVOSTRUKO UBISTVO: Ranko pre 20. godina bio zaljubljen u Nedeljku
RANKO Jaćimović, osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Šamca, uhapšen je rano jutros i otkriven je motiv zločina. Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Jaćimović godinama bio zaljubljen u Nedeljku.
Za Jaćimovićem se tragalo juče od 19 časova zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana Ilića, te ranio Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića.
Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Jaćimović godinama bio zaljubljen u Nedeljku - piše ATV.
Prema nezvaničnim informacijama. njih dvoje su se zabavljali pre više od dve decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice Jaćimović svoju zaljubljenost nije krio.
Navodno joj je slao pisma i slično.
Kobnog dana Nedeljka je bila u poseti kod svog brata Milutina Trifunovića, kada je naoružani Jaćimović došao u dvorište i ubio Nedeljku i njenog supruga Gorana Ilića, dok je Trifunovića ranio.
Nakon pucnjave Trifunović je prevezen u dobojsku bolnicu ”Sveti apostol Luka”, radi ukazivanja lekarske pomoći.
(ATV)
