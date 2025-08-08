OTKRIVEN MOTIV ZA DVOSTRUKO UBISTVO: Ranko pre 20. godina bio zaljubljen u Nedeljku

RANKO Jaćimović, osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Šamca, uhapšen je rano jutros i otkriven je motiv zločina. Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Jaćimović godinama bio zaljubljen u Nedeljku.

Mariana Regoje

Za Jaćimovićem se tragalo juče od 19 časova zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana Ilića, te ranio Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića.

Prema nezvaničnim informacijama. njih dvoje su se zabavljali pre više od dve decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice Jaćimović svoju zaljubljenost nije krio.

Navodno joj je slao pisma i slično.

Kobnog dana Nedeljka je bila u poseti kod svog brata Milutina Trifunovića, kada je naoružani Jaćimović došao u dvorište i ubio Nedeljku i njenog supruga Gorana Ilića, dok je Trifunovića ranio.

Nakon pucnjave Trifunović je prevezen u dobojsku bolnicu ”Sveti apostol Luka”, radi ukazivanja lekarske pomoći.

