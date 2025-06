UKUPAN PORESKI DUG U SRPSKOJ PREPOLOVLJEN: Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS

PORESKA uprava RS je ukupno stanje duga za poreze i doprinose u RS, prepolovila poslednjih godina i sa brojke od 1,2 milijarde došla je na 654 miliona maraka aktivnog duga.

Foto: Brankica Spasenić

Samo prošle godine dug za poreze u Srpskoj je smanjen za 11,47 odsto. Razlozi za smanjenje duga su izmirivanje obaveza poreskih obveznika, otpis potraživanja po osnovu zastarevanja i kamate, kao i isknjižavanje obaveza po osnovu stečajeva i likvidacija.

- Istovremeno, Vlada RS je izvršila niz aktivnosti na saniranju neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova iz ranijeg perioda, što je dodatno uticalo na smanjenje poreskog duga - kaže u intervjuu za "Novosti" Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

o Kako teče proces nove fiskalizacije u RS započet prošle godine?

- Prema poslednjim pokazateljima, do sada je fiskalizovano ukupno 36.200 fiskalnih kasa. Naša očekivanja su da će nova fiskalizacija u potpunosti biti implementirana u zadatim rokovima, a to je do kraja septembra ove godine.

o Koje su prednosti nove fiskalizacije?

- Primena novog Zakona o fiskalizaciji doprinela je boljoj kontroli evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, a tome u prilog ide i podatak da je od završetka prvog kruga fiskalizacije polovinom decembra registrovan 36 odsto veći promet preko fiskalnih kasa u Srpskoj nego u istom periodu lane.

Naplaćeno 100 miliona više ZA pet meseci ove godine na račun javnih prihoda RS slilo se 1,823 milijardi KM, što je 100 miliona KM više u odnosu na isti period 2024. - Najveća naplata beleži se po osnovu doprinosa socijalnog osiguranja, koji su u periodu januar - maj ove godine premašili milijardu KM, odnosno ukupno je naplaćeno 1,100 milijardi KM, što je za 86,3 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu lane.

o U toku je akcija pojačanih kontrola PU širom RS.

- Započeli smo pojačane kontrole širom RS sa akcentom na kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i prijave radnika. Proteklog vikenda imali smo pojačane kontrole na području Trebinja, gde su inspektori izdali 29 prekršajnih naloga poreskim obveznicima zbog neizdavanja fiskalnih računa i neprijavljivanja radnika, na ukupan iznos kazne od 164.000 KM.

o Koliko je izveštaja podneto zbog utaje poreza i doprinosa.

- Za prva četiri meseca ove godine nadležnim tužilaštvima dostavili smo 11 izveštaja protiv poreskih obveznika zbog postojanja osnova sumnje da su činjenjem krivičnih dela oštetili budžet RS u iznosu od oko 1.012.014 KM.

o Šta za PU RS znači što je članica Intraevropske organizacije poreskih uprava (IOTA).

- To je sjajna vest za PU i Srpsku. Članstvo je značajan iskorak u međunarodnom pozicioniranju PU. Ako se uzme u obzir da ta organizacija broji 44 članice, izbor Poreske uprave RS u Izvršni savet IOTA dobija na značaju, jer smo rame uz rame sa poreskim administracijama najrazvijenijih evropskih država.