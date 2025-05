U TREBINJU ODRŽAN 25. STRUČNI SKUP BIBLIOTEKARA SRPSKE: Čuvari kulturne baštine

ODRASTAO sam uz more, gde su miris soli i zvuk talasa oblikovali moj duh, a beskrajna širina horizonta učila me da sanjam bez granica. Klima tog mesta, bila je ispunjena igrom i maštom - prostorima u kojima je svaki dan donosio novu priču, a svaki trenutak sa drugarima avanture. Još kao dete, slušajući priče u porodici ili posmatrajući ljude kako govore, kreću se i osećaju, činio sam prve korake u razumevanju sveta oko sebe. Ta fascinacija ljudskom prirodom ostala je do danas.