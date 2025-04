PIKASOV GRAD SUNCA I PTICA: "Novosti" u Malagi gde su istorija, kultura i umetnost ostavili bogate tragove (FOTO)

NEPRESTANI, nestvarni cvrkut ptica, "more" sunca uz ono pravo more, prijatan povetarac, parkovi sa raznovrsnim egzotičnim rastinjem i neverovatno visokim palmama koje dodiruju nebo, dočekuju namernike uMalagi. Kažu da te darove grad na španskoj Obali sunca pruža u svakodoba godine.

Foto: J. Matijević

Raskoš bez trunke kiča, svedena, gospodska, u prvi mah čoveka toliko obuzme pa mu je teško da joj se otme i krene dalje u obilazak znamenitosti kojim su ovaj biser Andaluzije vekovima obogatili istorija, kultura, umetnost...

Da li poći put tvrđava Alkazaba i Gibralfaro, ili do čuvene nedovršene katedrale nazvane "Jednoruka dama" ili se prepustiti odmah lokalnim đakonijama... Ali kada se zna da je u ovom čarobnom gradu rođen Pablo Pikaso, jedan od najvećih slikara, vajara i grafičara 20. veka, i da posetioci mogu da obiđu njegovu rodnu kuću i muzej, onda se putanja šetnje Malagom, sama iscrtava.

Foto: J. Matijević Alkazaba

Višespratnica na Trgu de la Mersed, broj 15. U jednom iznajmljenom stanu, tu je 1881. rođeno muško dete. Pričaju Malašani milionima turista koji pohode njihov grad od pola miliona duša, kako je babica mislila da je mrtvorođen, ali da je ujak prišao i dunuo bebi u lice dim cigare koju je pušio. Dečak se zakašljao, prodisao i ostao živ.

Nadenuli su mu ime Pablo, prezime po ocu mu je bilo Ruiz, ali možda je taj ujakov čin koji je značio - život, kasnije bio presudan da umetnik uzme majčino prezime Pikaso. Nije tu porodica dugo živela. Bilo im je skupo, ali je u tom stanu sada manji muzej - Pikasova rodna kuća.

Za četiri evra koliko košta ulaznica mogu da se obiđu stan i privremena izložba. Uz neke originalne stvari iz njegovog detinjstva, može se videti haljinica u kojoj je kršten, kao i neke od njegovih skica i slika uglavnom sa tematikom ženskog tela, ali i one koje pokazuju njegovu fasciniranost bikovima.

Foto: J. Matijević U Pikasovom muzeju

A, kako i ne bi kada ga je otac baš tu u Malagi vodio u koridu gde je i zavoleo borbu sa bikovima. Na trgu ispred stana, gde je kažu u detinjstvu provodio mnogo vremena, punom golubova, tezgi sa suvenirima i ljudi sa svih strana sveta, nalazi se i spomenik slavnom slikaru - sedi na klupi u pidžami i papučama...

Mada nije dugo živeo u Malagi bio je vezan za taj grad. Slavan i bogat, želeo je da neke od njegovih slika budu izložene u Malagi, pa je jednom rekao da će poslati dva kamiona svojih dela da budu izložena u njegovom rodnom gradu. Tada to nije bilo moguće jer je bio protivnik Frankovog režima. Ali, od 2003. godine Malaga ima muzej u kome su njegova dela - Muzej Pikaso. Smešten je u Palati Buenavista i ne sme se doći u Malagu a ne videti 233 originalna Pikasova dela koja su muzeju poklonili umetnikovi članovi porodice.

Foto: J. Matijević KOD BANDERASA SE ČEKA I PO SAT U MALAGI se rodio i glumac Antonio Banderas. On je poslednjih desetak godina i suvlasnik restorana "El Pimpi" (na slici gore) koji radi od 1971. Uz baštu baš prekoputa Alkazabe, lepo je uređen i ima nekoliko prostorija: prva pri ulazu, "El Tunel", služi kao tapas bar, srednji deo je klasični bar, a treći je široki restoran. Na mesto u restoranskom delu čeka se u redu na ulici i do sat...

To je prema zvaničnim podacima do sada uradilo više od 8.800.000 ljudi! Organizovana u više tematskih i hronoloških celina, postavka omogućava posetiocima da steknu dublje znanje o umetničkoj karijeri Pabla Pikasa i pokrivaju sve slikarske etape kojima je prošao, uključujući i radove koje je stvorio u mladosti i za koje nikada ne biste rekli da su njegovo delo, pa sve do onih koje je stvarao pred kraj života. Cena ulaznice je 13 evra (za novinare sa pres legitimacijom besplatno) ali zbog stalnih gužvi i čekanja u redu, karte je najbolje kupiti onlajn barem sedam dana ranije.

Puni utisaka turisti kreću dalje. Najpre do malaške "Jednoruke dame", katedrale nedovršene kao što je Sagrada Familija u Barseloni. Iako joj jedan toranj nije već vekovima nije završen, jedno je od onih mesta koja ostavljaju bez daha. Masivne strukture, smeštena na prostranom trgu, ona je pravi arhitektonski biser koji dominira centrom grada, a o čijoj gradnji postoji pregršt priča. Započeta je 1528. i trajala sve do 1782. Severni toranj visok 84 metra je završen, a južni nije. Zašto - niko ne zna odgovor.

Tvrđava Alkazaba na bregu uz sam grad, ali i tvrđava Gibralfaro koja se nalazi nešto iznad, na 20 minuta hoda, sledeća su odredišta. S odlično očuvane tvrđave Alkazaba pruža se divan pogled na grad. Iako nije kao Alhambra u Granadi, Alkazaba, takođe, ima niz predivnih vrtova sa elegantnim elementima orijentalne gradnje, zelenilom i mnogo stabala pomorandži... Cena ulaznice u jednu od tvrđava je četiri evra, a ukoliko odmah kupite i kartu za Gibralfaro plaća se ukupno šest evra.

Foto: J. Matijević Katedrala nije dovršena

Ali, Malaga ne bi bila deo Andaluzije da ne pruža i bogat gurmanski užitak. Tapasi se podrazumevaju, ali na meniju je i raznovrsna lokalna kuhinja: riba i plodovi mora na milion načina, đakonije od iberijskih svinja... A, vina? Vina su priča za sebe, naročito ona lokalna i crvena i bela poput Pago El Espino...

Foto: J. Matijević I SLADOLEDU DALA IME MALAGA je ukusna i neodoljiva baš kao i sladoled koji po njoj nosi ime. A njega obavezno treba probati tamo gde se decenijama najbolje priprema - u Kaza Miri nedaleko od katedrale. Taj ukus sladoleda, ali i suvog grožđa i šerija nepca dugo pamte. Cena kugle je jedan evro.

Mnogo bi se još moglo pisati o Malagi, naročito zato što namernika iznenadi jer nadmašuje sve unapred stvorene slike o njoj, a njen šarm i toplina Malašana ostaju da se dugo pamte.