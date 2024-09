TRAŽE DA UPRAVLJAJU CARIČINIM GRADOM: Čelnici Lebana tvrde da leskovački Narodni muzej ne želi saradnju oko važnog arheološkog lokaliteta

ČUVAJMO se neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi; Nije važno ko odakle potiče, nego u šta izraste; Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek; Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi; I sebi i drugima kažem: mene može da ponižava ko god hoće, ali da me ponizi može samo jedan čovek, a to sam ja. Kad to zna, čovek ima stabilnost; Budimo ljudi.