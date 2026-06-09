KOKOS ORAH KOCKE: Neodoljiva poslastica za nedeljno popodne
Uz nekoliko jednostavnih koraka dobićete bogat, kremast i izdašan kolač, idealan za svečane trenutke, porodična druženja ili uživanje uz popodnevnu kafu. Isprobajte recept i uverite se zašto ova poslastica postaje omiljena na svakom stolu.
Sastojci
Za koru:
- 5 belanaca
- 120 gr šećera
- 120 gr mlevenih oraha
Za kremu:
- 5 žumanaca
- 100 gr šećera
- 4 dl mleka
- 1 kesica pudinga od vanile
- 200 gr maslaca
- 80 gr kokosa
Još potrebno:
- čokoladni namaz (Nutela ili Linolada)
- petit keks
- malo mleka za umakanje keksa
Priprema
Umutite čvrst sneg od belanaca, pa postepeno dodajte šećer i nastavite sa mućenjem dok ne dobijete sjajnu i čvrstu smesu. Na kraju lagano umešajte mlevene orahe.
Pleh od rerne obložite papirom za pečenje i ravnomerno rasporedite pripremljenu smesu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta. Pečenu i ohlađenu koru po dužini isecite na tri jednake trake.
Za kremu penasto umutite žumanca i šećer, zatim dodajte puding i malo mleka. Ostatak mleka stavite da provri, pa uz neprestano mešanje ulijte pripremljenu smesu. Kuvajte dok se krem ne zgusne. Pokrijte providnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađen krem dodajte omekšali maslac i kokos, pa sve dobro sjedinite.
Prvu koru premažite čokoladnim namazom. Preko poređajte petit keks prethodno kratko umočen u mleko, pa nanesite trećinu kreme. Poklopite drugom korom i ponovite postupak – čokoladni namaz, keks i druga trećina kreme. Na kraj stavite treću koru i premažite je preostalim kremom.
Ostavite kolač nekoliko sati u frižideru da se dobro stegne, a zatim isecite na kocke i poslužite.
Prijatno!
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