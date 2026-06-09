KOKOS ORAH KOCKE: Neodoljiva poslastica za nedeljno popodne

Uz nekoliko jednostavnih koraka dobićete bogat, kremast i izdašan kolač, idealan za svečane trenutke, porodična druženja ili uživanje uz popodnevnu kafu. Isprobajte recept i uverite se zašto ova poslastica postaje omiljena na svakom stolu.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru:

5 belanaca

120 gr šećera

120 gr mlevenih oraha

Za kremu:

5 žumanaca

100 gr šećera

4 dl mleka

1 kesica pudinga od vanile

200 gr maslaca

80 gr kokosa

Još potrebno:

čokoladni namaz (Nutela ili Linolada)

petit keks

malo mleka za umakanje keksa

Priprema

Umutite čvrst sneg od belanaca, pa postepeno dodajte šećer i nastavite sa mućenjem dok ne dobijete sjajnu i čvrstu smesu. Na kraju lagano umešajte mlevene orahe.

Pleh od rerne obložite papirom za pečenje i ravnomerno rasporedite pripremljenu smesu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta. Pečenu i ohlađenu koru po dužini isecite na tri jednake trake.

Za kremu penasto umutite žumanca i šećer, zatim dodajte puding i malo mleka. Ostatak mleka stavite da provri, pa uz neprestano mešanje ulijte pripremljenu smesu. Kuvajte dok se krem ne zgusne. Pokrijte providnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađen krem dodajte omekšali maslac i kokos, pa sve dobro sjedinite.

Prvu koru premažite čokoladnim namazom. Preko poređajte petit keks prethodno kratko umočen u mleko, pa nanesite trećinu kreme. Poklopite drugom korom i ponovite postupak – čokoladni namaz, keks i druga trećina kreme. Na kraj stavite treću koru i premažite je preostalim kremom.

Ostavite kolač nekoliko sati u frižideru da se dobro stegne, a zatim isecite na kocke i poslužite.

Prijatno!