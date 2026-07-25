JASMINA PAUNOVIĆ UHVAĆENA U BEZOČNOJ LAŽI: U biografiji tvrdi da je dobila zahvalnicu, Pravni fakultet hitno demantovao neistine

JASMINA Paunović, bivša tužiteljka i prema pisanju medija jedna od glavnih kandidatkinja na tzv. studentskoj listi, u svojoj biografiji tvrdi da je dobila Zahvalnicu Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, međutim to se ispostavilo kao notorna laž.

Foto: Printskrin Youtube/ Glas javnosti

Naime, u njenoj biografiji piše: "Pravni Fakultet, Univerziteta u Kragujevcu, Zahvalnica za pružanje podrške studentima u blokadi 2025. godine", međutim Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu ekspresno se oglasio i demantovao da je dao ikakvo odlikovanje Jasmini Paunović.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu saopštio je da nikada nije doneo odluku, niti dodelio bilo kakvo priznanje Jasmini Paunović, bilo simbolično ili druge vrste, niti za podršku studentskom pokretu, niti po bilo kom drugom osnovu.

- Obaveštavamo javnost da je navedena informacija potpuno netačna i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu rada i postupanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu – navedeno je u saopštenju koje je potpisao prof. dr Bojan Urdarević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Kada ovako masno i bezobrzirno lažu glavni nosioci studentsko-blokaderske liste, pitanje je šta bi radili kada bi kojim slučajem došli na vlast.

Podsetimo, Bivša tužiteljka Jasmina Paunović učestvovala je u emisiji "Inserti" sa Dejanom Lučićem u kojoj je voditelj izneo niz uvreda i neistina na račun predsednika Vučića i njegove porodice, što je Paunović odobravala i rekla da je te navode čula iz više izvora.