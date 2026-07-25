RUSI UBILI RENOMIRANOG OFICIRA SBU: Rusi ciljali visokoprofilne mete, pa poslali salvu raketa na Kijev

PUKOVNIK Eduard Sirenko, nekadašnji visoki oficir Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), poginuo je u ruskom raketnom udaru na vojnu izložbu u Kijevskoj oblasti, potvrdili su ukrajinski izvori.

MOD Rusije

Sirenko je stradao u petak, 24. jula, kada je balistička raketa pogodila skup predstavnika ukrajinske odbrambene industrije, vojske i bezbednosnih službi u Bučanskom okrugu. Na događaju su predstavljani dronovi, oružje i druge vojne tehnologije.

Njegovu pogibiju objavio je bivši direktor ukrajinske državne kompanije Ukrspeteksport Sergej Bondarčuk, koji je ranije služio u specijalnoj jedinici SBU „Alfa“. Bondarčuk je naveo da je Sirenko svojevremeno bio na čelu jednog od odeljenja Centra za specijalne operacije SBU.

Prošao Irak i radio za ukrajinske službe

Prema podacima iz otvorenih izvora, Sirenko je imao čin pukovnika, služio je u Iraku i prošao više kriznih područja. Njegovi poznanici i nekadašnje kolege opisali su ga kao dugogodišnjeg pripadnika ukrajinskog bezbednosnog sistema.

U objavama na društvenim mrežama Sirenko se povezuje i sa Glavnom obaveštajnom upravom Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR), ali ta funkcija nije zvanično potvrđena. Ranije je javno govorio o radu sa agentima SBU na teritoriji Donbasa, odbijajući da otkrije detalje operacija zbog njihove tajnosti.

Njegovo ime pominjalo se i u krivičnom postupku pokrenutom 2018. godine, koji se odnosio na stvaranje organizovane kriminalne grupe i iznudu. Sirenko je bio među osobama obuhvaćenim tim predmetom, o kojem se pred ukrajinskim sudovima raspravljalo i pre početka borbenih dejstava velikih razmera. Javno dostupni podaci ne pokazuju da je u tom postupku doneta pravosnažna osuđujuća presuda protiv njega.

Deset poginulih, gotovo 100 ranjenih

U ruskom udaru na vojni događaj poginulo je ukupno deset ljudi, dok je gotovo 100 povređeno. Među žrtvama je bila i Valentina Savicka, rukovodilac Centra za međunarodnu saradnju i strateške komunikacije Uprave državnog obezbeđenja Ukrajine, službe zadužene za zaštitu predsednika Volodimira Zelenskog i drugih najviših državnih zvaničnika.

U napadu je poginuo i zaposleni jedne poljske odbrambene kompanije, koji, prema saopštenju poljskog Ministarstva spoljnih poslova, nije bio državljanin Poljske.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da takav događaj nije smeo da bude organizovan tokom rata, posebno ne uz prisustvo velikog broja ljudi i u blizini stambenih objekata.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su na pogođenom mestu bili vodeći ukrajinski i strani proizvođači dronova, komandni kadar jedinica koje koriste bespilotne letelice, kao i pripadnici službi umešani u planiranje napada na rusku teritoriju.