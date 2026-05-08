"VIŠE NAM NISTE SUSEDI, VEĆ NEPRIJATELJI" Iran žestoko zapretio komšijama

ALI Laridžani, član iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost, izjavio je danas da Iran više ne smatra Ujedinjene Arapske Emirate susedom, već neprijateljskom bazom.

Laridžani je rekao da će u budućnosti tretirati UAE na isti način kao i Kurdistan i dodao da Iran može napasti Emirate kad god smatra da je potrebno.

Njegova izjava dolazi u kontekstu povećanih tenzija i optužbi koje Teheran iznosi protiv regionalnih aktera.

Iranski zvaničnik je takođe izjavio da postoje ozbiljne sumnje da su avioni Emirata uklonili svoje nacionalne oznake kako bi prikrili svoj identitet pre nego što su izvršili direktnu agresiju na iransku teritoriju. U tekstu nisu navedeni dodatni dokazi ili više detalja o navodnom napadu za ove tvrdnje.

Laridžani, član parlamentarnog odbora zadužen za pitanja nacionalne bezbednosti, dodatno je pojačao svoju retoriku prema UAE ovim porukama.

U tekstu se ne navodi reakcija vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata na ove optužbe niti mogući odgovor drugih institucija u Iranu.

(B92)

