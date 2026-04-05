ZA PROBIRLJIVE SLADOKUSCE: Nežni kolač sa šlagom
UKOLIKO volite kremaste i lagane deserte, ova poslastica je za pravi izbor za vas.
Potrebno je
za koru:
- 6 kašika šećera
- 3 kašike brašna
- 3 kašike griza
Za fil:
- 2 kesice pudinga od slatke pavlake ili vanile
- 100 g kristal šećera
- 6 dl mleka
- 125 g putera ili margarina
- 100 g šećera u prahu
Za dekoraciju:
- 100 g šlaga u prahu
- 2 dl mleka
Priprema:
Izmiksajte belanca u čvrst sneg. Dodajte kašiku po kašiku šećera neprekidno muteći. Zatim dodajte žumanca, smanjite brzinu miksera i nastavite na mutite. Na kraju umešajte brašno i griz. Pripremljenu smesu sipajte u pravougaoni pleh, obložen pek- papirom, i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni, dok ne porumeni, 15-20 minuta. Pečenu koru ostavite da se potpuno ohladi u tepsiji.
Za fil zagrejte 5 dl mleka sa kristal šećerom do ključanja, a zatim dodajte puding koji ste rastvorili u 100 ml mleka, i mešajte dok se ne zgusne. Sklonite sa ringle i ostavite da se ohladi, povremeno mešajući. Umutite margarin ili puter sa šećerom u prahu, dodajte kašiku po kašiku mlakog pudinga i izmiksajte da se fil lepo sjedini, a zatim premažite ohlađenu koru. Umutite šlag sa mlekom i premažite preko fila. Stavite u frižider da se ohladi, a zatim kolač isecite na kocke i poslužite.
Preporučujemo
SAVRŠENI ZA UZ KAFU ILI TOPLO MLEKO: Crni mafini
24. 03. 2026. u 22:34
FENOMENALAN KOLAČ: Sočne kocke sa bananama, spremaju se brzo i lako
15. 03. 2026. u 07:00
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
