ZA PROBIRLJIVE SLADOKUSCE: Nežni kolač sa šlagom

UKOLIKO volite kremaste i lagane deserte, ova poslastica je za pravi izbor za vas.

FOTO: Depositphotos

Potrebno je

za koru:



- 6 kašika šećera- 3 kašike brašna- 3 kašike griza

Za fil:

- 2 kesice pudinga od slatke pavlake ili vanile

- 100 g kristal šećera

- 6 dl mleka

- 125 g putera ili margarina

- 100 g šećera u prahu

Za dekoraciju:

- 100 g šlaga u prahu

- 2 dl mleka

Priprema:

Izmiksajte belanca u čvrst sneg. Dodajte kašiku po kašiku šećera neprekidno muteći. Zatim dodajte žumanca, smanjite brzinu miksera i nastavite na mutite. Na kraju umešajte brašno i griz. Pripremljenu smesu sipajte u pravougaoni pleh, obložen pek- papirom, i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni, dok ne porumeni, 15-20 minuta. Pečenu koru ostavite da se potpuno ohladi u tepsiji.

Za fil zagrejte 5 dl mleka sa kristal šećerom do ključanja, a zatim dodajte puding koji ste rastvorili u 100 ml mleka, i mešajte dok se ne zgusne. Sklonite sa ringle i ostavite da se ohladi, povremeno mešajući. Umutite margarin ili puter sa šećerom u prahu, dodajte kašiku po kašiku mlakog pudinga i izmiksajte da se fil lepo sjedini, a zatim premažite ohlađenu koru. Umutite šlag sa mlekom i premažite preko fila. Stavite u frižider da se ohladi, a zatim kolač isecite na kocke i poslužite.