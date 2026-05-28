OBJAVLJEN SNIMAK: Ovo je brutalani odgovor na američki napad (VIDEO)

IRAN je objavio snimak svog vojnog odgovora na jutrošnju američku agresiju koja se dogodila u blizini aerodroma Bandar Abas.

Nakon napada američke vojske na tačku na obodu aerodroma Bandar Abas vazdušnim projektilima, IRGC je izveo nove napade usmerene na američku vazduhoplovnu bazu sa koje je napad potekao u ranim jutarnjim satima četvrtka.

- Ovaj odgovor je ozbiljno upozorenje neprijatelju da treba da zna da čin agresije neće ostati bez odgovora - naglasila je IRGC.

Elitne vojne snage upozorile su na "odlučniji" odgovor ako neprijatelj ponovi bilo kakav čin agresije.

Takođe je navedeno da odgovornost za posledice bilo kakvog odgovora IRGC-a leži na agresoru.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4.50 sati po lokalnom vremenu, nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abas.

IRGC nije saopštio gde se nalazi američka baza koja je bila meta napada, prenela je agencija Mehr.

Iranske snage su navele da bi svako ponavljanje agresije na tu zemlju izazvalo "odlučniji" odgovor, kao i da odgovornost za posledice leži na "agresoru".

Podsetimo, američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i četiri iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormuskog moreuza, izjavio je ranije danas američki zvaničnik.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za Rojters da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abas, odakle je trebalo da se lansira peti dron, kao i da su ove akcije bile "isključivo odbrambene i imale su za cilj održavanje primirja", koje je stupilo na snagu 8. aprila.

