PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga, nastavlja diplomatske aktivnosti u Šangaju.

Novosti

Vučić o sastancima

Predsednik Srbije, oglasio se na Intagramu povodom razgovora koje je imao sa predstanicima kompanija. Podsećamo, on se sastao u Šangaju sa predstavnicima kompanija AVIC, CASC, CETC i NORINCO.

- Odličan razgovor sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija.

Srbija želi da ide u korak sa najmodernijim i najsavremenijim zemljama sveta, ulažući u tehnologije koje mogu da osiguraju veću sigurnost i efikasnost, kako bi mogla da bude garant stabilnosti i pouzdan partner u očuvanju mira.

Nastavićemo da ulažemo u modernizaciju, nove tehnologije i znanje, jer samo ozbiljna, odgovorna i dobro opremljena zemlja može da sačuva mir i stabilnost u vremenima koja dolaze - naveo je Vučić.

Predsednik nastavio sastanke sa kompanijama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju, nastavljajući posetu Kini, sa predstavnicima kompanije China North Industries Corporation ( NORINCO). Potom je razgovarao i sa predstavnicima kineske korporacije za elektronske tehnologije (CETC).

Sastanku su prisustvovali i ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

NORINCO je kineska korporacija severnih industrija i glavni proizvođač opreme za kinesku vojsku, kao i glavni dobavljač opreme kineskoj mornarici i vazduhoplovstvu. Vučić se ranije danas u Šangaju sastao i sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT.

AVIC je jedno od najvećih kineskih državnih odbrambenih preduzeća, a ALIT vodeće državno preduzeće za uvoz i izvoz sistema naoružanja vezanih za vazduhoplovstvo. Foto: Novosti

Foto: Novosti

CETC je državna kompanija specijalizovana za oblast odbrambene elektronike i informacionih tehnologija sa preko 240.000 zaposlenih. Nastala je od Ministarstva informacione industrije kineske vlade, koje je kasnije 2002. godine organizovano kao CETC grupa.

Sa iskusnim istraživačkim institutima i visokotehnološkim firmama u Kini, CETC je dobavljač kompletnih rešenja koji je sposoban da ponudi razne vrste elektronskih proizvoda i informacionih tehnologija, kao i sistematsku postprodajnu podršku kupcima širom sveta.

CETC ima 47 nacionalnih istraživačkih instituta, 48 ključnih državnih laboratorija, 20 kompanija koje su kotirane na berzi i više od 700 preduzeĆa.

Treći na redu bio je sastanak sa predstavnicima Ziđin Majning grupe (Zijin Mining Group), najveće kineske rudarske kompanije koja već posluje u Srbiji.

Kompanija zapošljava 65.000 ljudi u preko 30 velikih rudnika na pet kontinenata.

Predsednik se oglasio posle sastanka sa Ćiningom

- Zahvalio sam svom domaćinu, visokom funkcioneru KPK Čen Điningu, na veličanstvenom dočeku u Šangaju. Počastvovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli - napisao je predsednik imeđu ostalog.

Opširnije klikom OVDE!

Vučić sa Čen Điningom

Predsednik Vučić sreo se sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta KPK grada Šangaja Čen Điningom.

Vučić obišao Muzej

Predsednik Vučić obišao je Muzej i Memorijalnu dvoranu u Šangaju.

U Muzeju se nalazi i fotografija na kojoj je predsednik Vučić, a na kojoj se nalaze svetski lideri koji su učestvovali na forumu "Pojas i put".

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Vučić je uporedio jednu fotografiju Šangaja pre 36 godina i kako izgleda danas.

- Pogledajte, bukvalno neverovatno! Kao da gledate Beograd na vodi. Pre 36 godina ništa, a danas jedan od najboljih gradova na svetu - rekao je on.

Šef naše države danas je posetu počeo sastancima sa kineskim kompanijama, a kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju.

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Podsetimo, predsednik Vučić je juče potpisao ugovore sa čak 14 kompanija a što znači dolazak investicija od 953 miliona evra u Srbiju.

- Hvala i svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije. Naše je da učimo i da radimo, a trudimo se da naše investitore ne razočaramo i da pomognemo u svemu što možemo. Želim još jednom da zahtevam predsedniku Siju na svemu što je radio za nas, a mi ćemo znati da se vratimo - rekao je juče predsednik Vučić.