ZDRAVE ČOKO KORPICE: Zdrave korpice od orašastih plodova i čokolade
Kombinacija urmi, orašastih plodova, zobenih pahuljica i kikiriki maslaca, uz završni sloj tamne čokolade, daje savršen balans ukusa i teksture. Jednostavne za pripremu, bez pečenja i idealne kao zdrava poslastica ili brzi međuobrok.
Sastojci
Podloga:
- 200 gr urmi
- 120 gr kikiriki maslaca
- 2 kašike meda
- 140 gr badema
- 80 gr sitnih zobenih pahuljica
- 35 gr semenki (susam, čia ili bundevine)
- prstohvat soli
Urme potopite u vodu i ostavite da odstoje oko 35 minuta. Izvadite ih iz vode i zajedno sa bademima izmiksajte u blenderu. Ako je smesa pregusta, dodajte malo vode. U dobijenu smesu dodajte zobene pahuljice, med, so, kikiriki maslac i semenke, pa sve dobro izmešajte. Smesu utisnite u željeni kalup i stavite kratko u frižider.
- Drugi sloj:
- 200 gr kikiriki maslaca
- 1 kašičica kokosovog ulja
Kikiriki maslac otopite na pari zajedno sa kokosovim uljem, pa prelijte preko ohlađene podloge. Vratite u frižider na oko sat vremena.
Treći sloj:
- 150 gr tamne čokolade
- 1 kašičica kokosovog ulja
Čokoladu otopite na pari sa kokosovim uljem i prelijte preko drugog sloja. Vratite u frižider da se stegne. Po želji u čokoladnu glazuru možete dodati semenke ili seckani kikiriki.
Uživajte!
