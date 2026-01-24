ZDRAVE ČOKO KORPICE: Zdrave korpice od orašastih plodova i čokolade

Kombinacija urmi, orašastih plodova, zobenih pahuljica i kikiriki maslaca, uz završni sloj tamne čokolade, daje savršen balans ukusa i teksture. Jednostavne za pripremu, bez pečenja i idealne kao zdrava poslastica ili brzi međuobrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

Podloga:

200 gr urmi

120 gr kikiriki maslaca

2 kašike meda

140 gr badema

80 gr sitnih zobenih pahuljica

35 gr semenki (susam, čia ili bundevine)

prstohvat soli

Urme potopite u vodu i ostavite da odstoje oko 35 minuta. Izvadite ih iz vode i zajedno sa bademima izmiksajte u blenderu. Ako je smesa pregusta, dodajte malo vode. U dobijenu smesu dodajte zobene pahuljice, med, so, kikiriki maslac i semenke, pa sve dobro izmešajte. Smesu utisnite u željeni kalup i stavite kratko u frižider.

Drugi sloj:

200 gr kikiriki maslaca

1 kašičica kokosovog ulja

Kikiriki maslac otopite na pari zajedno sa kokosovim uljem, pa prelijte preko ohlađene podloge. Vratite u frižider na oko sat vremena.

Treći sloj:

150 gr tamne čokolade

1 kašičica kokosovog ulja

Čokoladu otopite na pari sa kokosovim uljem i prelijte preko drugog sloja. Vratite u frižider da se stegne. Po želji u čokoladnu glazuru možete dodati semenke ili seckani kikiriki.

Uživajte!