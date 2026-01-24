Torte i kolači

ZDRAVE ČOKO KORPICE: Zdrave korpice od orašastih plodova i čokolade

Milena Tomasevic

24. 01. 2026. u 07:00

Kombinacija urmi, orašastih plodova, zobenih pahuljica i kikiriki maslaca, uz završni sloj tamne čokolade, daje savršen balans ukusa i teksture. Jednostavne za pripremu, bez pečenja i idealne kao zdrava poslastica ili brzi međuobrok.

ЗДРАВЕ ЧОКО КОРПИЦЕ: Здраве корпице од орашастих плодова и чоколаде

FOTO: Novosti

Sastojci

Podloga:

  • 200 gr urmi
  • 120 gr kikiriki maslaca
  • 2 kašike meda
  • 140 gr badema
  • 80 gr sitnih zobenih pahuljica
  • 35 gr semenki (susam, čia ili bundevine)
  • prstohvat soli

Urme potopite u vodu i ostavite da odstoje oko 35 minuta. Izvadite ih iz vode i zajedno sa bademima izmiksajte u blenderu. Ako je smesa pregusta, dodajte malo vode.  U dobijenu smesu dodajte zobene pahuljice, med, so, kikiriki maslac i semenke, pa sve dobro izmešajte. Smesu utisnite u željeni kalup i stavite kratko u frižider.

  • Drugi sloj:
  • 200 gr kikiriki maslaca
  • 1 kašičica kokosovog ulja

Kikiriki maslac otopite na pari zajedno sa kokosovim uljem, pa prelijte preko ohlađene podloge. Vratite u frižider na oko sat vremena.

Treći sloj:

  • 150 gr tamne čokolade
  • 1 kašičica kokosovog ulja

Čokoladu otopite na pari sa kokosovim uljem i prelijte preko drugog sloja. Vratite u frižider da se stegne. Po želji u čokoladnu glazuru možete dodati semenke ili seckani kikiriki.

Uživajte!

