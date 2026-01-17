PARADAJZ SA SVEŽIM SIROM, SPANAĆEM I FETOM: Mediteransko lagano jelo
Ovo jednostavno mediteransko jelo spaja sočan čeri paradajz, sveži sir i nežni spanać u lagan, ali zasitan obrok. Priprema je brza, namirnice su dostupne, a ukus svež i izbalansiran – savršeno za zdrav ručak ili večeru bez težine.
- 2 šolje čeri paradajza, prepolovljenog
- 1 šolja svežeg sira
- 1 šolja svežeg spanaća
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 kašičica belog luka, mlevenog
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica sušenog origana
- ¼ šolje feta sira, izmrvljenog
- svež bosiljak za ukrašavanje
Priprema:
U širem tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Dodajte beli luk i kratko propržite dok ne zamiriše. Ubacite čeri paradajz i kuvajte oko 5 minuta, dok ne omekša i pusti sok. Dodajte spanać i sveži sir. Mešajte lagano dok spanać ne uvene i sve se lepo ne sjedini. Posolite, pobiberite i dodajte origano. Skinite sa vatre, pospite feta sirom i ukrasite svežim bosiljkom. Poslužite toplo.
Prijatno!
