BRAZILSKA MOKEKA SA RIBOM I POVRĆEM: Klasik brazilske kuhinje
Mokeka je lagano brazilsko riblje jelo, puno boja, mirisa i svežine. Jednostavna priprema i prirodni sastojci čine je savršenim izborom za svaki dan, ali i za posebne prilike.
Sastojci
- 1 kg ribljih fileta
- (oslić, smuđ, brancin, pastrmka ili orada – čvrsto belo meso)
- sok od 1 limuna
- 3 čena belog luka, sitno seckana ili izgnječena
- so po ukusu
- crni biber po ukusu
- 2 srednja crna luka, isečena na kolutove
- 2 zrela paradajza
- 1 zelena paprika
- 1 crvena paprika
- 3 kašike maslinovog ulja
- 1 veza svežeg peršuna
- 1 veza mladog luka
- ½ šolje vode ili blagog ribljeg bujona
Priprema
Riblje filete operite, osušite i začinite limunovim sokom, belim lukom, solju i biberom. Ostavite da se mariniraju 15–20 minuta. U široj šerpi sa debelim dnom sipajte malo maslinovog ulja i napravite tanak sloj.
Ređajte sastojke u slojevima:
crni luk → paradajz → paprike → riba. Povrće secite na kolutove. Ponavljajte dok ne utrošite sve sastojke. Prelijte preostalim maslinovim uljem. Dodajte vodu ili bujon. Poklopite i kuvajte na srednjoj vatri 20–25 minuta. Ne mešajte varjačom – samo povremeno lagano protresite šerpu. Skinite sa vatre, dodajte seckani peršun i mladi luk, poklopite i ostavite da odstoji 5 minuta pre služenja.
Prijatno!
Preporučujemo
PICA PUŽIĆI: Brzo, mekano i neodoljivo ukusno domaće pecivo!
11. 01. 2026. u 07:00 >> 21:08
BRZE POGAČICE SA AJVAROM: Meke, mirisne i gotove za samo petnaest minuta
08. 01. 2026. u 22:30
PEČENA PILETINA SA BORANIJOM I ŠARGAREPOM: Recept za lagan i ukusni obrok
05. 01. 2026. u 12:49
VLAŠKA SALATA: Kremasta, mirisna i neodoljiva
03. 01. 2026. u 17:00
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)