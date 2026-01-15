BRAZILSKA MOKEKA SA RIBOM I POVRĆEM: Klasik brazilske kuhinje

Mokeka je lagano brazilsko riblje jelo, puno boja, mirisa i svežine. Jednostavna priprema i prirodni sastojci čine je savršenim izborom za svaki dan, ali i za posebne prilike.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 kg ribljih fileta

(oslić, smuđ, brancin, pastrmka ili orada – čvrsto belo meso)

sok od 1 limuna

3 čena belog luka, sitno seckana ili izgnječena

so po ukusu

crni biber po ukusu

2 srednja crna luka, isečena na kolutove

2 zrela paradajza

1 zelena paprika

1 crvena paprika

3 kašike maslinovog ulja

1 veza svežeg peršuna

1 veza mladog luka

½ šolje vode ili blagog ribljeg bujona

Priprema

Riblje filete operite, osušite i začinite limunovim sokom, belim lukom, solju i biberom. Ostavite da se mariniraju 15–20 minuta. U široj šerpi sa debelim dnom sipajte malo maslinovog ulja i napravite tanak sloj.

Ređajte sastojke u slojevima:

crni luk → paradajz → paprike → riba. Povrće secite na kolutove. Ponavljajte dok ne utrošite sve sastojke. Prelijte preostalim maslinovim uljem. Dodajte vodu ili bujon. Poklopite i kuvajte na srednjoj vatri 20–25 minuta. Ne mešajte varjačom – samo povremeno lagano protresite šerpu. Skinite sa vatre, dodajte seckani peršun i mladi luk, poklopite i ostavite da odstoji 5 minuta pre služenja.

Prijatno!