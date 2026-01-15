Torte i kolači

BRAZILSKA MOKEKA SA RIBOM I POVRĆEM: Klasik brazilske kuhinje

Milena Tomasevic

15. 01. 2026. u 20:30 >> 19:38

Mokeka je lagano brazilsko riblje jelo, puno boja, mirisa i svežine. Jednostavna priprema i prirodni sastojci čine je savršenim izborom za svaki dan, ali i za posebne prilike.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 kg ribljih fileta
  • (oslić, smuđ, brancin, pastrmka ili orada – čvrsto belo meso)
  • sok od 1 limuna
  • 3 čena belog luka, sitno seckana ili izgnječena
  • so po ukusu
  • crni biber po ukusu
  • 2 srednja crna luka, isečena na kolutove
  • 2 zrela paradajza
  • 1 zelena paprika
  • 1 crvena paprika
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 1 veza svežeg peršuna
  • 1 veza mladog luka
  • ½ šolje vode ili blagog ribljeg bujona

Priprema 

Riblje filete operite, osušite i začinite limunovim sokom, belim lukom, solju i biberom. Ostavite da se mariniraju 15–20 minuta. U široj šerpi sa debelim dnom  sipajte malo maslinovog ulja i napravite tanak sloj.

Ređajte sastojke u slojevima:
crni luk → paradajz → paprike → riba. Povrće secite na kolutove. Ponavljajte dok ne utrošite sve sastojke. Prelijte preostalim maslinovim uljem. Dodajte vodu ili bujon. Poklopite i kuvajte na srednjoj vatri 20–25 minuta. Ne mešajte varjačom – samo povremeno lagano protresite šerpu. Skinite sa vatre, dodajte seckani peršun i mladi luk, poklopite i ostavite da odstoji 5 minuta pre služenja.

Prijatno!

