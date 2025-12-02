Torte i kolači

POSNA ČOKOLADNA TORTA SA ORASIMA: Bogata, kremasta i mirisna

Milena Tomasevic

02. 12. 2025. u 10:27

U danima kada kuhinja miriše na orahe, toplu čokoladu i domaću tradiciju, ova posna čokoladna torta sa orasima ponovo osvaja trpeze. Recept je jednostavan, pouzdan i idealan za slave, post ili bilo koju svečanu priliku.

FOTO: Novosti

Sastojci

Dimenzije pleha: 40 × 34 cm

Biskvit

  • 150 gr mlevenih oraha
  • 200 gr oštrog brašna
  • 20 gr kakao praha
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • prstohvat soli
  • 200 gr šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 300 ml kisele vode
  • 50 ml ulja
  • 3 kašike džema od šljiva (ili po izboru)
  • tablica čokolade (po želji)

Krem

  • 800 ml biljnog mleka
  • 3 kesice pudinga od čokolade
  • 150  gršećera
  • 1 vanilin šećer
  • 2 kašičice arome ruma
  • 150 gr čokolade za kuvanje
  • 200 gr margarina

Dekoracija

  • 75 gr seckanih oraha
  • 30 gr otopljene čokolade
  • Malo puding praha (po želji)

Priprema
1. Priprema oraha

Prepecite ukupnu količinu oraha (za biskvit i dekoraciju) na 180°C oko 15 minuta, uz povremeno mešanje. Sameljite 150 gr biskvit, a ostatak sitno iseckajte za dekoraciju.

2. Biskvit

Pomešajte sve suve sastojke: mlevene orahe, brašno, kakao, sodu, so, šećer i vanilin šećer. Dodajte kiselu vodu, izmešajte, zatim dodajte ulje i ponovo sjednite. Umešajte džem i izradite glatku smesu. Izlijte u veliki pleh obložen pek-papirom i poravnajte. Pecite na 180°C, 20–25 minuta. Ohladite, skinite papir i isecite biskvit na 3 dugačke kore.

3. Krem

U 200 ml mleka razmutite puding. Ostatak mleka zagrevajte sa šećerom, vanilin šećerom, aromom ruma i čokoladom. Dodajte puding, mešajte dok se ne zgusne i pokrijte folijom da se ohladi. Ohlađen puding izmiksajte, pa dodajte margarin sobne temperature i izradite gladak krem.

4. Filovanje

Složite: kora – krem – kora – krem – kora – krem. Četvrti deo krema iskoristite za stranice. Stranice obložite seckanim orasima. Odozgo prošarajte otopljenom čokoladom i ukrasite preostalim kremom.

Uživajte!

