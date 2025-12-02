POSNA ČOKOLADNA TORTA SA ORASIMA: Bogata, kremasta i mirisna
U danima kada kuhinja miriše na orahe, toplu čokoladu i domaću tradiciju, ova posna čokoladna torta sa orasima ponovo osvaja trpeze. Recept je jednostavan, pouzdan i idealan za slave, post ili bilo koju svečanu priliku.
Sastojci
Dimenzije pleha: 40 × 34 cm
Biskvit
- 150 gr mlevenih oraha
- 200 gr oštrog brašna
- 20 gr kakao praha
- 1 kašičica sode bikarbone
- prstohvat soli
- 200 gr šećera
- 1 vanilin šećer
- 300 ml kisele vode
- 50 ml ulja
- 3 kašike džema od šljiva (ili po izboru)
- tablica čokolade (po želji)
Krem
- 800 ml biljnog mleka
- 3 kesice pudinga od čokolade
- 150 gršećera
- 1 vanilin šećer
- 2 kašičice arome ruma
- 150 gr čokolade za kuvanje
- 200 gr margarina
Dekoracija
- 75 gr seckanih oraha
- 30 gr otopljene čokolade
- Malo puding praha (po želji)
Priprema
1. Priprema oraha
Prepecite ukupnu količinu oraha (za biskvit i dekoraciju) na 180°C oko 15 minuta, uz povremeno mešanje. Sameljite 150 gr biskvit, a ostatak sitno iseckajte za dekoraciju.
2. Biskvit
Pomešajte sve suve sastojke: mlevene orahe, brašno, kakao, sodu, so, šećer i vanilin šećer. Dodajte kiselu vodu, izmešajte, zatim dodajte ulje i ponovo sjednite. Umešajte džem i izradite glatku smesu. Izlijte u veliki pleh obložen pek-papirom i poravnajte. Pecite na 180°C, 20–25 minuta. Ohladite, skinite papir i isecite biskvit na 3 dugačke kore.
3. Krem
U 200 ml mleka razmutite puding. Ostatak mleka zagrevajte sa šećerom, vanilin šećerom, aromom ruma i čokoladom. Dodajte puding, mešajte dok se ne zgusne i pokrijte folijom da se ohladi. Ohlađen puding izmiksajte, pa dodajte margarin sobne temperature i izradite gladak krem.
4. Filovanje
Složite: kora – krem – kora – krem – kora – krem. Četvrti deo krema iskoristite za stranice. Stranice obložite seckanim orasima. Odozgo prošarajte otopljenom čokoladom i ukrasite preostalim kremom.
Uživajte!
