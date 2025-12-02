POSNA ČOKOLADNA TORTA SA ORASIMA: Bogata, kremasta i mirisna

U danima kada kuhinja miriše na orahe, toplu čokoladu i domaću tradiciju, ova posna čokoladna torta sa orasima ponovo osvaja trpeze. Recept je jednostavan, pouzdan i idealan za slave, post ili bilo koju svečanu priliku.

FOTO: Novosti

Sastojci

Dimenzije pleha: 40 × 34 cm

Biskvit

150 gr mlevenih oraha

200 gr oštrog brašna

20 gr kakao praha

1 kašičica sode bikarbone

prstohvat soli

200 gr šećera

1 vanilin šećer

300 ml kisele vode

50 ml ulja

3 kašike džema od šljiva (ili po izboru)

tablica čokolade (po želji)

Krem

800 ml biljnog mleka

3 kesice pudinga od čokolade

150 gršećera

1 vanilin šećer

2 kašičice arome ruma

150 gr čokolade za kuvanje

200 gr margarina

Dekoracija

75 gr seckanih oraha

30 gr otopljene čokolade

Malo puding praha (po želji)

Priprema

1. Priprema oraha

Prepecite ukupnu količinu oraha (za biskvit i dekoraciju) na 180°C oko 15 minuta, uz povremeno mešanje. Sameljite 150 gr biskvit, a ostatak sitno iseckajte za dekoraciju.

2. Biskvit

Pomešajte sve suve sastojke: mlevene orahe, brašno, kakao, sodu, so, šećer i vanilin šećer. Dodajte kiselu vodu, izmešajte, zatim dodajte ulje i ponovo sjednite. Umešajte džem i izradite glatku smesu. Izlijte u veliki pleh obložen pek-papirom i poravnajte. Pecite na 180°C, 20–25 minuta. Ohladite, skinite papir i isecite biskvit na 3 dugačke kore.

3. Krem

U 200 ml mleka razmutite puding. Ostatak mleka zagrevajte sa šećerom, vanilin šećerom, aromom ruma i čokoladom. Dodajte puding, mešajte dok se ne zgusne i pokrijte folijom da se ohladi. Ohlađen puding izmiksajte, pa dodajte margarin sobne temperature i izradite gladak krem.

4. Filovanje

Složite: kora – krem – kora – krem – kora – krem. Četvrti deo krema iskoristite za stranice. Stranice obložite seckanim orasima. Odozgo prošarajte otopljenom čokoladom i ukrasite preostalim kremom.

Uživajte!