DOMAĆA ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i praznična

Milena Tomasevic

01. 12. 2025. u 20:27

Ova domaća makova štrudla (makovnjača) spaja mekano kvasno testo, bogat fil od maka sa medom, suvim grožđem i orasima i nežen slatki preliv koji joj daje svečani sjaj. Recept je tradicionalan, izdašan i uvek omiljen – kolač koji nestaje dok je još topao.

FOTO: Novosti

Sastojci

Kvasno testo

  • 500 gr brašna
  • 200 ml toplog mleka
  • 80 gr šećera
  • 80 gr otopljenog putera
  • 2 žumanca
  • 1 jaje
  • 25 gr svežeg ili 7 g suvog kvasca
  • prstohvat soli
  • 1 kašičica vanile

Fil od maka

  • 300 gr maka
  • 300 ml mleka
  • 100 gr šećera
  • 80 gr meda
  • 50 gr putera
  • 100 gr suvog grožđa
  • 100 gr seckanih oraha
  • 50 gr kore pomorandže
  • 1 jaje
  • 1 kašičica arome badema
  • 1 kašičica cimeta

Preliv

  • 150 gr šećera u prahu
  • 2–3 kašike vrele vode ili limunovog soka
  • seckani orasi za ukras

Priprema

U malo mleka iz recepta dodajte kvasac, kašičicu šećera i kašiku brašna. Ostavite 10 minuta da zapeni i aktivira se.

U činiji pomešajte brašno, šećer i so. Dodajte jaje, žumanca, vanilu i podignuti kvasac. 
Ulijte mleko i mesite oko 5 minuta. Dodajte otopljeni puter i mesite još oko 10 minuta, dok testo ne postane glatko i elastično. Pokrijte i ostavite da naraste 1 sat.

Mak kuvajte u mleku 20 minuta. Procedite i samljite dva puta. Dodajte puter, šećer i med i dobro promešajte. Kada se fil prohladi, ubacite jaje, suvo grožđe, orahe i koru pomorandže.

Podelite testo na dva dela. Svaki deo razvaljajte u pravougaonik 30×40 cm. Rasporedite fil, ostavljajući 2 cm prazne ivice. Uvijte u rolat, dobro zatvorite krajeve. Ostavite da odstoji 20 minuta. Pecite na 180°C 35–40 minuta, dok lepo ne porumeni.

Šećer u prahu pomešajte sa vrućom vodom ili limunovim sokom do gustine glazure. Prelijte tople štrudle i pospite orasima.

Uživajte!

