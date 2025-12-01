DOMAĆA ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i praznična
Ova domaća makova štrudla (makovnjača) spaja mekano kvasno testo, bogat fil od maka sa medom, suvim grožđem i orasima i nežen slatki preliv koji joj daje svečani sjaj. Recept je tradicionalan, izdašan i uvek omiljen – kolač koji nestaje dok je još topao.
Sastojci
Kvasno testo
- 500 gr brašna
- 200 ml toplog mleka
- 80 gr šećera
- 80 gr otopljenog putera
- 2 žumanca
- 1 jaje
- 25 gr svežeg ili 7 g suvog kvasca
- prstohvat soli
- 1 kašičica vanile
Fil od maka
- 300 gr maka
- 300 ml mleka
- 100 gr šećera
- 80 gr meda
- 50 gr putera
- 100 gr suvog grožđa
- 100 gr seckanih oraha
- 50 gr kore pomorandže
- 1 jaje
- 1 kašičica arome badema
- 1 kašičica cimeta
Preliv
- 150 gr šećera u prahu
- 2–3 kašike vrele vode ili limunovog soka
- seckani orasi za ukras
Priprema
U malo mleka iz recepta dodajte kvasac, kašičicu šećera i kašiku brašna. Ostavite 10 minuta da zapeni i aktivira se.
U činiji pomešajte brašno, šećer i so. Dodajte jaje, žumanca, vanilu i podignuti kvasac.
Ulijte mleko i mesite oko 5 minuta. Dodajte otopljeni puter i mesite još oko 10 minuta, dok testo ne postane glatko i elastično. Pokrijte i ostavite da naraste 1 sat.
Mak kuvajte u mleku 20 minuta. Procedite i samljite dva puta. Dodajte puter, šećer i med i dobro promešajte. Kada se fil prohladi, ubacite jaje, suvo grožđe, orahe i koru pomorandže.
Podelite testo na dva dela. Svaki deo razvaljajte u pravougaonik 30×40 cm. Rasporedite fil, ostavljajući 2 cm prazne ivice. Uvijte u rolat, dobro zatvorite krajeve. Ostavite da odstoji 20 minuta. Pecite na 180°C 35–40 minuta, dok lepo ne porumeni.
Šećer u prahu pomešajte sa vrućom vodom ili limunovim sokom do gustine glazure. Prelijte tople štrudle i pospite orasima.
Uživajte!
