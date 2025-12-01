DOMAĆA ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i praznična

Ova domaća makova štrudla (makovnjača) spaja mekano kvasno testo, bogat fil od maka sa medom, suvim grožđem i orasima i nežen slatki preliv koji joj daje svečani sjaj. Recept je tradicionalan, izdašan i uvek omiljen – kolač koji nestaje dok je još topao.

FOTO: Novosti

Sastojci

Kvasno testo

500 gr brašna

200 ml toplog mleka

80 gr šećera

80 gr otopljenog putera

2 žumanca

1 jaje

25 gr svežeg ili 7 g suvog kvasca

prstohvat soli

1 kašičica vanile

Fil od maka

300 gr maka

300 ml mleka

100 gr šećera

80 gr meda

50 gr putera

100 gr suvog grožđa

100 gr seckanih oraha

50 gr kore pomorandže

1 jaje

1 kašičica arome badema

1 kašičica cimeta

Preliv

150 gr šećera u prahu

2–3 kašike vrele vode ili limunovog soka

seckani orasi za ukras

Priprema

U malo mleka iz recepta dodajte kvasac, kašičicu šećera i kašiku brašna. Ostavite 10 minuta da zapeni i aktivira se.

U činiji pomešajte brašno, šećer i so. Dodajte jaje, žumanca, vanilu i podignuti kvasac.

Ulijte mleko i mesite oko 5 minuta. Dodajte otopljeni puter i mesite još oko 10 minuta, dok testo ne postane glatko i elastično. Pokrijte i ostavite da naraste 1 sat.

Mak kuvajte u mleku 20 minuta. Procedite i samljite dva puta. Dodajte puter, šećer i med i dobro promešajte. Kada se fil prohladi, ubacite jaje, suvo grožđe, orahe i koru pomorandže.

Podelite testo na dva dela. Svaki deo razvaljajte u pravougaonik 30×40 cm. Rasporedite fil, ostavljajući 2 cm prazne ivice. Uvijte u rolat, dobro zatvorite krajeve. Ostavite da odstoji 20 minuta. Pecite na 180°C 35–40 minuta, dok lepo ne porumeni.

Šećer u prahu pomešajte sa vrućom vodom ili limunovim sokom do gustine glazure. Prelijte tople štrudle i pospite orasima.

Uživajte!