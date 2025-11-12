ČOKOLADNA TORTA BEZ BRAŠNA: Bogata, sočna i bez glutena!
OVA čokoladna torta bez brašna je savršeni spoj jednostavnosti i luksuza. Savršena je za svečane prilike, ali i kao nedeljni desert uz šolju kafe. Ako volite braunije – ovo će vam biti sledeća omiljena torta!
Sastojci:
- 200 gr slanog putera (oko 1 šolja / 2 štapića)
- 1/4 šolje smeđeg šećera u prahu
- 1/2 šolje kristalnog šećera
- 1/4 kašičice soli
- 3 jaja
- 1 i po kašičica ekstrakta vanile
- 1 šolja + 2 kašike čokoladnih mrvica
- 1/2 šolje + 1 kašika kakao praha
- Za ganaš:
- 1/3 šolje guste pavlake
- 2/3 šolje čokoladnih mrvica
- 2 kašike putera
Priprema:
Zagrejte rernu na 160°C. Kalup prečnika 20 cm sa odvojivim dnom lagano premažite sprejom ili puterom, vodeći računa da pokrijete i stranice.
U posudi pogodnijoj za mikrotalasnu pećnicu rastopite puter i čokoladne mrvice u intervalima od 30 sekundi, mešajući svaki put, dok ne dobijete glatku smesu. Umešajte smeđi šećer, kristalni šećer, so i vanilu. Dobro izjednačite smesu.
Dodajte jaja i umutite dok se sve ne sjedini. Potom prosejte kakao prah i lagano ga umešajte — samo dok ne nestanu tragovi praha.
Sipajte testo u pripremljeni kalup i pecite 30–32 minuta. Kolač treba da ostane blago vlažan u sredini (poput braunija). Ako se sredina lagano trese, spreman je!
Ostavite kolač da se ohladi u kalupu uz isključenu, toplu rernu — tako ćete izbeći pucanje površine.
Priprema ganaša:
U maloj posudi zagrejte pavlaku do trenutka kada počnu da se pojavljuju mehurići po ivicama. Skinite sa vatre i dodajte čokoladne mrvice. Ostavite minut, pa promešajte dok ne postane glatko. Umešajte puter za sjaj. Prelijte ganaš preko ohlađene torte i rasporedite ravnomerno.
Pospite kakao prahom ili šećerom u prahu, ili ukrasite svežim malinama, jagodama, šlagom, komadićima karamele ili prženim bademima.
Prijatno!
Preporučujemo
GRČKA TORTA KOJA SE PAMTI: Kremasti klasik za svaku svečanu trpezu
28. 10. 2025. u 13:30
SNIKERS TORTA BEZ PEČENjA: Recept za neodoljivu poslasticu
28. 09. 2025. u 08:22
ČOKOLADNA TORTA SA BANANAMA: Recept za poslasticu za sve prilike
12. 09. 2025. u 14:47
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)