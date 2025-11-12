Torte i kolači

ČOKOLADNA TORTA BEZ BRAŠNA: Bogata, sočna i bez glutena!

Milena Tomasevic

12. 11. 2025. u 21:00

OVA čokoladna torta bez brašna je savršeni spoj jednostavnosti i luksuza. Savršena je za svečane prilike, ali i kao nedeljni desert uz šolju kafe. Ako volite braunije – ovo će vam biti sledeća omiljena torta!

Sastojci:

Za tortu:
  • 200 gr slanog putera (oko 1 šolja / 2 štapića)
  • 1/4 šolje smeđeg šećera u prahu
  • 1/2 šolje kristalnog šećera
  • 1/4 kašičice soli
  • 3 jaja
  • 1 i po kašičica ekstrakta vanile
  • 1 šolja + 2 kašike čokoladnih mrvica
  • 1/2 šolje + 1 kašika kakao praha 
  • Za ganaš:
  • 1/3 šolje guste pavlake
  • 2/3 šolje  čokoladnih mrvica
  • 2 kašike putera

Priprema:

Zagrejte rernu na 160°C. Kalup prečnika 20 cm sa odvojivim dnom lagano premažite sprejom ili puterom, vodeći računa da pokrijete i stranice.

U posudi pogodnijoj za mikrotalasnu pećnicu rastopite puter i čokoladne mrvice u intervalima od 30 sekundi, mešajući svaki put, dok ne dobijete glatku smesu. Umešajte smeđi šećer, kristalni šećer, so i vanilu. Dobro izjednačite smesu.

Dodajte jaja i umutite dok se sve ne sjedini. Potom prosejte kakao prah i lagano ga umešajte — samo dok ne nestanu tragovi praha.

Sipajte testo u pripremljeni kalup i pecite 30–32 minuta. Kolač treba da ostane blago vlažan u sredini (poput braunija). Ako se sredina lagano trese, spreman je!
Ostavite kolač da se ohladi u kalupu uz isključenu, toplu rernu — tako ćete izbeći pucanje površine.

Priprema ganaša:

U maloj posudi zagrejte pavlaku do trenutka kada počnu da se pojavljuju mehurići po ivicama. Skinite sa vatre i dodajte čokoladne mrvice. Ostavite minut, pa promešajte dok ne postane glatko. Umešajte puter za sjaj. Prelijte ganaš preko ohlađene torte i rasporedite ravnomerno.

Pospite kakao prahom ili šećerom u prahu, ili ukrasite svežim malinama, jagodama, šlagom, komadićima karamele ili prženim bademima.

Prijatno!

 

