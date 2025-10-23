KIKIRIKI BAJADERA: Domaća poslastica koja se topi u ustima

Ako volite bajaderu, ali ste raspoloženi da je pripremite u domaćoj varijanti s bogatim ukusom kikirikija – ovaj recept će vas oduševiti! Brzo se priprema, bez pečenja, a rezultat je slatkiš koji izgleda i ima ukus kao da je došao direktno iz poslastičarnice.

Sastojci:



180 ml vode

180 gr kristal šećera

75 gr margarina

200 gr mlevenog kikirikija

250 gr mlevenog keksa

80 gr crne čokolade (rendane)

100 gr bele mlečne čokolade

Za glazuru:

120 gr crne čokolade

2 kašike ulja

(po želji) 50 gr bele čokolade – za ukrašavanje

Priprema

Sipajte vodu i šećer u šerpu, pa stavite na ringlu da provri. Dodajte margarin, pa kada se otopi i ponovo provri, sklonite sa vatre. Dodajte kikiriki i 200 gr mlevenog keksa, pa dobro promešajte dok se ne sjedini.

Podelite smesu na dva jednaka dela.

– U prvi deo dodajte rendanu crnu čokoladu i izmešajte.

– U drugi deo dodajte preostalih 50 gr mlevenog keksa i ponovo dobro izmešajte.

Obložite manji kalup papirom za pečenje. Prvo rasporedite čokoladni deo (tamni sloj) i lepo poravnajte. Belu čokoladu otopite. Prelijte je preko prvog sloja i stavite u zamrzivač na 5–10 minuta da se stegne. Izvadite iz zamrzivača i rasporedite svetli deo smese preko bele čokolade.

Glazura



Stavite bajaderu u frižider najmanje 2 sata da se stegne.

Uživajte!