Torte i kolači

KIKIRIKI BAJADERA: Domaća poslastica koja se topi u ustima

Milena Tomasevic

23. 10. 2025. u 07:00

Ako volite bajaderu, ali ste raspoloženi da je pripremite u domaćoj varijanti s bogatim ukusom kikirikija – ovaj recept će vas oduševiti! Brzo se priprema, bez pečenja, a rezultat je slatkiš koji izgleda i ima ukus kao da je došao direktno iz poslastičarnice.

КИКИРИКИ БАЈАДЕРА: Домаћа посластица која се топи у устима

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za smesu:
  • 180 ml vode
  • 180 gr kristal šećera
  • 75 gr margarina
  • 200 gr mlevenog  kikirikija
  • 250 gr mlevenog keksa
  • 80 gr crne čokolade (rendane)
  • 100 gr bele mlečne čokolade 

Za glazuru:

  • 120 gr crne čokolade
  • 2 kašike ulja
  • (po želji) 50 gr bele čokolade – za ukrašavanje

Priprema

Sipajte vodu i šećer u šerpu, pa stavite na ringlu da provri. Dodajte margarin, pa kada se otopi i ponovo provri, sklonite sa vatre. Dodajte kikiriki i 200 gr mlevenog keksa, pa dobro promešajte dok se ne sjedini.

Podelite smesu na dva jednaka dela.
– U prvi deo dodajte rendanu crnu čokoladu i izmešajte.
– U drugi deo dodajte preostalih 50 gr mlevenog keksa i ponovo dobro izmešajte.

Obložite manji kalup papirom za pečenje. Prvo rasporedite čokoladni deo (tamni sloj) i lepo poravnajte. Belu čokoladu otopite. Prelijte je preko prvog sloja i stavite u zamrzivač na 5–10 minuta da se stegne. Izvadite iz zamrzivača i rasporedite svetli deo smese preko bele čokolade.

Glazura 

Na pari otopite crnu čokoladu i ulje. Prelijte preko poslednjeg sloja i lepo rasporedite. Ukrasite belom čokoladom.

Stavite bajaderu u frižider najmanje 2 sata da se stegne. 

Uživajte!

