KIKIRIKI BAJADERA: Domaća poslastica koja se topi u ustima
Ako volite bajaderu, ali ste raspoloženi da je pripremite u domaćoj varijanti s bogatim ukusom kikirikija – ovaj recept će vas oduševiti! Brzo se priprema, bez pečenja, a rezultat je slatkiš koji izgleda i ima ukus kao da je došao direktno iz poslastičarnice.
Sastojci:
- 180 ml vode
- 180 gr kristal šećera
- 75 gr margarina
- 200 gr mlevenog kikirikija
- 250 gr mlevenog keksa
- 80 gr crne čokolade (rendane)
- 100 gr bele mlečne čokolade
Za glazuru:
- 120 gr crne čokolade
- 2 kašike ulja
- (po želji) 50 gr bele čokolade – za ukrašavanje
Priprema
Sipajte vodu i šećer u šerpu, pa stavite na ringlu da provri. Dodajte margarin, pa kada se otopi i ponovo provri, sklonite sa vatre. Dodajte kikiriki i 200 gr mlevenog keksa, pa dobro promešajte dok se ne sjedini.
Podelite smesu na dva jednaka dela.
– U prvi deo dodajte rendanu crnu čokoladu i izmešajte.
– U drugi deo dodajte preostalih 50 gr mlevenog keksa i ponovo dobro izmešajte.
Obložite manji kalup papirom za pečenje. Prvo rasporedite čokoladni deo (tamni sloj) i lepo poravnajte. Belu čokoladu otopite. Prelijte je preko prvog sloja i stavite u zamrzivač na 5–10 minuta da se stegne. Izvadite iz zamrzivača i rasporedite svetli deo smese preko bele čokolade.
Glazura
Stavite bajaderu u frižider najmanje 2 sata da se stegne.
Uživajte!
