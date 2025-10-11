Torte i kolači

KOLAČ SA BELOM ČOKOLADOM I PISTAĆIMA: Donosimo vam savršen recept za posni kolač

11. 10. 2025.

Za sve ljubitelje posnih poslastica, ovaj kolač sa belom čokoladom i pistaćima je pravi izbor! Nežan, kremast i bogat ukusom, spaja aromu vanile, hrskave pistaće i posnu belu čokoladu u savršenu prazničnu kombinaciju.

Sastojci:

  • 200 ml vode
  • 3 kašike šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 150 gr posnog margarina
  • 100 gr posne bele čokolade
  • 200 gr mlevenih pištaća
  • 270 gr posnog mlevenog keksa

Za glazuru:

  • 60 ml posne slatke pavlake
  • 200 gr posne bele čokolade
  • malo mlevenih pistaća za ukras

Priprema:

Vodu i šećer stavite u šerpicu i zagrejte do ključanja. Dodajte posni margarin i mešajte dok se ne otopi. Skinite sa ringle, dodajte belu čokoladu, ostavite nekoliko minuta, pa promešajte da se potpuno otopi. Umešajte mlevene pistaće i posni mleveni keks, dobro sjednite i sipajte u kalup preko papira za pečenje. Ostavite u frižider da se stegne. Zagrejte slatku pavlaku i belu čokoladu, mešajte dok se ne otopi, pa prelijte preko kolača.Pospite mlevenim pistaćima i ostavite u frižider do služenja.

Uživajte!

