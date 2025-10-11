KOLAČ SA BELOM ČOKOLADOM I PISTAĆIMA: Donosimo vam savršen recept za posni kolač
Za sve ljubitelje posnih poslastica, ovaj kolač sa belom čokoladom i pistaćima je pravi izbor! Nežan, kremast i bogat ukusom, spaja aromu vanile, hrskave pistaće i posnu belu čokoladu u savršenu prazničnu kombinaciju.
Sastojci:
- 200 ml vode
- 3 kašike šećera
- 1 vanilin šećer
- 150 gr posnog margarina
- 100 gr posne bele čokolade
- 200 gr mlevenih pištaća
- 270 gr posnog mlevenog keksa
Za glazuru:
- 60 ml posne slatke pavlake
- 200 gr posne bele čokolade
- malo mlevenih pistaća za ukras
Priprema:
Vodu i šećer stavite u šerpicu i zagrejte do ključanja. Dodajte posni margarin i mešajte dok se ne otopi. Skinite sa ringle, dodajte belu čokoladu, ostavite nekoliko minuta, pa promešajte da se potpuno otopi. Umešajte mlevene pistaće i posni mleveni keks, dobro sjednite i sipajte u kalup preko papira za pečenje. Ostavite u frižider da se stegne. Zagrejte slatku pavlaku i belu čokoladu, mešajte dok se ne otopi, pa prelijte preko kolača.Pospite mlevenim pistaćima i ostavite u frižider do služenja.
Uživajte!
