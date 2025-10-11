KOLAČ SA BELOM ČOKOLADOM I PISTAĆIMA: Donosimo vam savršen recept za posni kolač

Za sve ljubitelje posnih poslastica, ovaj kolač sa belom čokoladom i pistaćima je pravi izbor! Nežan, kremast i bogat ukusom, spaja aromu vanile, hrskave pistaće i posnu belu čokoladu u savršenu prazničnu kombinaciju.

FOTO: Novosti

Sastojci:

200 ml vode

3 kašike šećera

1 vanilin šećer

150 gr posnog margarina

100 gr posne bele čokolade

200 gr mlevenih pištaća

270 gr posnog mlevenog keksa

Za glazuru:

60 ml posne slatke pavlake

200 gr posne bele čokolade

malo mlevenih pistaća za ukras

Priprema:

Vodu i šećer stavite u šerpicu i zagrejte do ključanja. Dodajte posni margarin i mešajte dok se ne otopi. Skinite sa ringle, dodajte belu čokoladu, ostavite nekoliko minuta, pa promešajte da se potpuno otopi. Umešajte mlevene pistaće i posni mleveni keks, dobro sjednite i sipajte u kalup preko papira za pečenje. Ostavite u frižider da se stegne. Zagrejte slatku pavlaku i belu čokoladu, mešajte dok se ne otopi, pa prelijte preko kolača.Pospite mlevenim pistaćima i ostavite u frižider do služenja.

Uživajte!