PITA SA MAKOM I ORASIMA: Posna poslastica za slavsku trpezu

Milena Tomasevic

11. 10. 2025. u 12:32

Ukoliko tražite savršen kolač za posnu slavu, porodično okupljanje ili bilo koju svečanost u vreme posta, ova pita sa makom i orasima je pravi izbor.

ПИТА СА МАКОМ И ОРАСИМА: Посна посластица за славску трпезу

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:
  • 2,5 dl gazirane vode (mlake)
  • 2 kašike šećera
  • 2,5 dl ulja
  • 1 kašika suvog kvasca
  • 600 gr brašna

Fil od maka:

  • 250 gr mlevenog maka
  • 125 gr šećera u prahu
  • 150 gr džema od šljiva

Fil od oraha:

  • 250 gr mlevenih oraha
  • 125 gr šećera u prahu
  • 150 gr džema od kajsija

Za premazivanje:

  • Džem od kajsija (po potrebi)
  • Mleveni orasi (za posipanje)

Priprema

Zamesiti testo:
U mlaku gaziranu vodu dodati suvi kvasac i ostaviti da odstoji 5 minuta. Dodati šećer, ulje i postepeno umešati brašno. Zamesiti glatko testo i podeliti ga na tri jednaka dela.

Pripremiti filove:
Posebno izmešati mak sa šećerom u prahu, a u drugoj činiji orehe sa šećerom u prahu.

Slaganje kolača:
Razvući prvi deo testa i staviti u podmazan pleh (dimenzija oko 20×35 cm). Premazati džemom od šljiva i ravnomerno rasporediti fil od maka. Preko staviti drugu razvijenu koru, premazati džemom od kajsija i dodati fil od oraha. Završiti trećom korom.

Pečenje:
Ostaviti da naraste 30 minuta, zatim na nekoliko mesta izbodite čačkalicom do dna.
Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta, dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju.

Dekoracija i serviranje:
Još toplu pitu prevrnuti na tacnu tako da fil od maka bude gore. Premazati džemom od kajsija i posuti mlevenim orasima.

Prijatno!

