PITA SA MAKOM I ORASIMA: Posna poslastica za slavsku trpezu

Ukoliko tražite savršen kolač za posnu slavu, porodično okupljanje ili bilo koju svečanost u vreme posta, ova pita sa makom i orasima je pravi izbor.

FOTO: Novosti

Sastojci



2,5 dl gazirane vode (mlake)

2 kašike šećera

2,5 dl ulja

1 kašika suvog kvasca

600 gr brašna

Fil od maka:

250 gr mlevenog maka

125 gr šećera u prahu

150 gr džema od šljiva

Fil od oraha:

250 gr mlevenih oraha

125 gr šećera u prahu

150 gr džema od kajsija

Za premazivanje:

Džem od kajsija (po potrebi)

Mleveni orasi (za posipanje)

Priprema

Zamesiti testo:

U mlaku gaziranu vodu dodati suvi kvasac i ostaviti da odstoji 5 minuta. Dodati šećer, ulje i postepeno umešati brašno. Zamesiti glatko testo i podeliti ga na tri jednaka dela.

Pripremiti filove:

Posebno izmešati mak sa šećerom u prahu, a u drugoj činiji orehe sa šećerom u prahu.

Slaganje kolača:

Razvući prvi deo testa i staviti u podmazan pleh (dimenzija oko 20×35 cm). Premazati džemom od šljiva i ravnomerno rasporediti fil od maka. Preko staviti drugu razvijenu koru, premazati džemom od kajsija i dodati fil od oraha. Završiti trećom korom.

Pečenje:

Ostaviti da naraste 30 minuta, zatim na nekoliko mesta izbodite čačkalicom do dna.

Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta, dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju.

Dekoracija i serviranje:

Još toplu pitu prevrnuti na tacnu tako da fil od maka bude gore. Premazati džemom od kajsija i posuti mlevenim orasima.

Prijatno!