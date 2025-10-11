PITA SA MAKOM I ORASIMA: Posna poslastica za slavsku trpezu
Ukoliko tražite savršen kolač za posnu slavu, porodično okupljanje ili bilo koju svečanost u vreme posta, ova pita sa makom i orasima je pravi izbor.
Sastojci
- 2,5 dl gazirane vode (mlake)
- 2 kašike šećera
- 2,5 dl ulja
- 1 kašika suvog kvasca
- 600 gr brašna
Fil od maka:
- 250 gr mlevenog maka
- 125 gr šećera u prahu
- 150 gr džema od šljiva
Fil od oraha:
- 250 gr mlevenih oraha
- 125 gr šećera u prahu
- 150 gr džema od kajsija
Za premazivanje:
- Džem od kajsija (po potrebi)
- Mleveni orasi (za posipanje)
Priprema
Zamesiti testo:
U mlaku gaziranu vodu dodati suvi kvasac i ostaviti da odstoji 5 minuta. Dodati šećer, ulje i postepeno umešati brašno. Zamesiti glatko testo i podeliti ga na tri jednaka dela.
Pripremiti filove:
Posebno izmešati mak sa šećerom u prahu, a u drugoj činiji orehe sa šećerom u prahu.
Slaganje kolača:
Razvući prvi deo testa i staviti u podmazan pleh (dimenzija oko 20×35 cm). Premazati džemom od šljiva i ravnomerno rasporediti fil od maka. Preko staviti drugu razvijenu koru, premazati džemom od kajsija i dodati fil od oraha. Završiti trećom korom.
Pečenje:
Ostaviti da naraste 30 minuta, zatim na nekoliko mesta izbodite čačkalicom do dna.
Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta, dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju.
Dekoracija i serviranje:
Još toplu pitu prevrnuti na tacnu tako da fil od maka bude gore. Premazati džemom od kajsija i posuti mlevenim orasima.
Prijatno!
