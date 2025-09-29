IŠLERI: Slatka tradicija na tanjiru
Ovi prhki sendvič-kolačići, poreklom iz srednje Evrope, u našim krajevima su odavno postali simbol porodičnih okupljanja i mirisne kuhinje. Dok se miris vanile i meda širi iz rerne, išleri vraćaju uspomene i dokazuju da klasični recepti nikada ne izlaze iz mode.
- 1 jaje
- 2 pune kašike masti
- 2 kašike meda
- 1 kašičica praška za pecivo
- 50 ml mleka
- 1 vanilin šećer
- 100 gr šećera
- oko 400 gr brašna
Fil
- 500 ml mleka
- 2 vanilin šećera
- 6 kašika brašna
- 150 gr margarina
- 4 kašike šećera
- 1 kašika kakaoa
Preliv
- 100 gr čokolade
- 1 kašika ulja
Priprema
Sve sastojke umesiti u meko testo koje se ne lepi za ruke. Razviti tanko i modlom ili čašom vaditi krugove. Peći na 180 °S oko 10 minuta, pazite da ih ne prepečete.
400 ml mleka zagrejati sa vanilin i običnim šećerom. U preostalih 100 ml mleka razmutiti brašno. Uz stalno mešanje sipati u toplo mleko i kuvati dok se ne zgusne. Potpuno ohladiti, pa umutiti margarin i kakao.
Polovinu keksova umočiti u rastopljenu čokoladu s uljem i ostaviti da se stegnu.Na drugu polovinu staviti fil i poklopiti keksom sa čokoladom.
Prijatno!
