IŠLERI: Slatka tradicija na tanjiru

Ovi prhki sendvič-kolačići, poreklom iz srednje Evrope, u našim krajevima su odavno postali simbol porodičnih okupljanja i mirisne kuhinje. Dok se miris vanile i meda širi iz rerne, išleri vraćaju uspomene i dokazuju da klasični recepti nikada ne izlaze iz mode.

FOTO: Novosti





1 jaje

2 pune kašike masti

2 kašike meda

1 kašičica praška za pecivo

50 ml mleka

1 vanilin šećer

100 gr šećera

oko 400 gr brašna

Fil

500 ml mleka

2 vanilin šećera

6 kašika brašna

150 gr margarina

4 kašike šećera

1 kašika kakaoa

Preliv

100 gr čokolade

1 kašika ulja

Priprema

Sve sastojke umesiti u meko testo koje se ne lepi za ruke. Razviti tanko i modlom ili čašom vaditi krugove. Peći na 180 °S oko 10 minuta, pazite da ih ne prepečete.

400 ml mleka zagrejati sa vanilin i običnim šećerom. U preostalih 100 ml mleka razmutiti brašno. Uz stalno mešanje sipati u toplo mleko i kuvati dok se ne zgusne. Potpuno ohladiti, pa umutiti margarin i kakao.

Polovinu keksova umočiti u rastopljenu čokoladu s uljem i ostaviti da se stegnu.Na drugu polovinu staviti fil i poklopiti keksom sa čokoladom.

Prijatno!