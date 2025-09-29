Torte i kolači

IŠLERI: Slatka tradicija na tanjiru

Milena Tomasevic

29. 09. 2025. u 16:00

Ovi prhki sendvič-kolačići, poreklom iz srednje Evrope, u našim krajevima su odavno postali simbol porodičnih okupljanja i mirisne kuhinje. Dok se miris vanile i meda širi iz rerne, išleri vraćaju uspomene i dokazuju da klasični recepti nikada ne izlaze iz mode.

FOTO: Novosti


Sastojci za testo
  • 1 jaje
  • 2 pune kašike  masti
  • 2 kašike meda
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 50 ml mleka
  • 1 vanilin šećer
  • 100 gr šećera
  • oko 400 gr brašna

Fil

  • 500 ml mleka
  • 2 vanilin šećera
  • 6 kašika brašna
  • 150 gr margarina 
  • 4 kašike šećera
  • 1 kašika kakaoa

Preliv

  • 100 gr čokolade
  • 1 kašika ulja

Priprema

Sve sastojke umesiti u meko testo koje se ne lepi za ruke. Razviti tanko i modlom ili čašom vaditi krugove. Peći na 180 °S oko 10 minuta, pazite da ih ne prepečete. 

400 ml mleka zagrejati sa vanilin i običnim šećerom. U preostalih 100 ml mleka razmutiti brašno. Uz stalno mešanje sipati u toplo mleko i kuvati dok se ne zgusne. Potpuno ohladiti, pa umutiti margarin i kakao.

Polovinu keksova umočiti u rastopljenu čokoladu s uljem i ostaviti da se stegnu.Na drugu polovinu staviti fil i poklopiti keksom sa čokoladom.

Prijatno!

