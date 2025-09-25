MOSKVA ŠNIT: Torta koja osvaja spojem voća i orašastih plodova
Moskva šnit je jedna od onih torti koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Lagane kore sa orasima i lešnicima, bogat krem od žumanaca, a zatim sočne višnje, ananas i hrskavi lešnici – sve to zajedno čini desert koji osvaja na prvi zalogaj. Idealna je za svečane prilike, ali i onda kada želite da impresionirate svoje goste.
Sastojci
Za 4 kore:
- 16 belanaca
- 16 kašika šećera
- 24 kašike mlevenih oraha
- 4 kašike mlevenih lešnika
- 4 kašike brašna
Za fil:
- 16 žumanaca
- 12 kašika šećera
- 1 puding od vanile
- 500 ml mleka
- 1 kašika gustina
- 250 gr maslaca
Još potrebno:
- 500 ml slatke pavlake
- 500 gr višanja
- 1 konzerva ananasa (manja)
- 150 g pečenih, seckanih lešnika
Priprema
Umutiti 4 belanca u čvrst sneg, pa postepeno dodavati 4 kašike šećera. Lagano umešati 1 kašiku brašna, 6 kašika mlevenih oraha i 1 kašiku mlevenih lešnika. Sipati smesu u pleh (23 × 33 cm) i peći 12–13 minuta na 200 °C.Na isti način ispeći još tri kore.
Fil
Žumanca umutiti sa šećerom. Dodati razmućen puding i gustin u 150 ml mleka, pa sjediniti sa žumancima. Preostalo mleko zagrejati do ključanja, pa umešati pripremljenu smesu. Kuvati na tihoj vatri uz stalno mešanje dok se ne zgusne.Ohladiti, a zatim dodati umućen maslac i dobro sjediniti.
Slaganje torte
Umutiti slatku pavlaku. Na tacnu staviti prvu koru, fil, kockice ananasa, lešnike i pavlaku. Zatim drugu koru, fil, višnje, lešnike i pavlaku. Treća kora – fil, kombinacija višanja i ananasa, lešnici i pavlaka. Preko staviti četvrtu koru i dekorisati po želji – buter kremom, fondanom, šlagom ili voćem.
Prijatno!
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)