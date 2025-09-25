Torte i kolači

MOSKVA ŠNIT: Torta koja osvaja spojem voća i orašastih plodova

Milena Tomasevic

25. 09. 2025. u 08:51

Moskva šnit je jedna od onih torti koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Lagane kore sa orasima i lešnicima, bogat krem od žumanaca, a zatim sočne višnje, ananas i hrskavi lešnici – sve to zajedno čini desert koji osvaja na prvi zalogaj. Idealna je za svečane prilike, ali i onda kada želite da impresionirate svoje goste.

МОСКВА ШНИТ: Торта која осваја спојем воћа и орашастих плодова

FOTO: Novosti

Sastojci

Za 4 kore:

  • 16 belanaca
  • 16 kašika šećera
  • 24 kašike mlevenih oraha
  • 4 kašike mlevenih lešnika
  1. 4 kašike brašna

Za fil:

  • 16 žumanaca
  • 12 kašika šećera
  • 1 puding od vanile
  • 500 ml mleka
  • 1 kašika gustina
  • 250 gr maslaca

Još potrebno:

  • 500 ml slatke pavlake
  • 500 gr višanja
  • 1 konzerva ananasa (manja)
  • 150 g pečenih, seckanih lešnika

Priprema

Kore

Umutiti 4 belanca u čvrst sneg, pa postepeno dodavati 4 kašike šećera. Lagano umešati 1 kašiku brašna, 6 kašika mlevenih oraha i 1 kašiku mlevenih lešnika. Sipati smesu u pleh (23 × 33 cm) i peći 12–13 minuta na 200 °C.Na isti način ispeći još tri kore.

Fil

Žumanca umutiti sa šećerom. Dodati razmućen puding i gustin u 150 ml mleka, pa sjediniti sa žumancima. Preostalo mleko zagrejati do ključanja, pa umešati pripremljenu smesu. Kuvati na tihoj vatri uz stalno mešanje dok se ne zgusne.Ohladiti, a zatim dodati umućen maslac i dobro sjediniti.

Slaganje torte

Umutiti slatku pavlaku. Na tacnu staviti prvu koru, fil, kockice ananasa, lešnike i pavlaku. Zatim drugu koru, fil, višnje, lešnike i pavlaku. Treća kora – fil, kombinacija višanja i ananasa, lešnici i pavlaka. Preko staviti četvrtu koru i dekorisati po želji – buter kremom, fondanom, šlagom ili voćem. 

Prijatno!

