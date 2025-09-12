DEJVID BEKAM ODUŠEVIO DOMAĆICE RECEPTOM ZA DŽEM OD ŠLJIVA: Otkrio u čemu je tajna (VIDEO)
NEKADA svetski poznat po fudbalu, danas se Dejvid Bekam posvetio vrtlarstvu i pravljenju džema
Kada su šljive sazrele, Dejvid je odlučio da napravi džem. Prvu turu je kuvao sa običnim šećerom, a za drugu – zdraviju verziju – koristio je fruktozu. Supruga Viktorija ga je snimala a on je smešno označio teglice kao "Beckjam" (Bekdžem). Internet je eksplodirao od reakcija oduševljenih žena.
Sastojci:
- 5 kg šljiva
- 1 kg šećera
- 2 limuna
- 200 ml ruma
Priprema
- Šljive operite i izvadite koštice.
- U šerpu stavite red šljiva, red šećera i tako dok sve ne potrošite. Ostavite da stoji preko noći na hladnom mestu. Kuvajte na srednjoj vatri.
- Kada se smesa zgusne, dodajte limun koji ste oljuštili i isekli na kolutove.
- Pred sam kraj kuvanja dodajte rum. Džem je skuvan kada podignete varjaču a on sa nje spada u komadima.
- Sipajte ga u sterilizovane tegle koje ste malo zagrejalu u rerni i stavite u mlaku rernu sa malo otvorenim vratima da se ohladi i da se odozgo uhvati korica.
- Ohlađeni džem zatvorite celofanom i poklopcem.
