DEJVID BEKAM ODUŠEVIO DOMAĆICE RECEPTOM ZA DŽEM OD ŠLJIVA: Otkrio u čemu je tajna (VIDEO)

12. 09. 2025. u 13:13

NEKADA svetski poznat po fudbalu, danas se Dejvid Bekam posvetio vrtlarstvu i pravljenju džema

Kada su šljive sazrele, Dejvid je odlučio da napravi džem. Prvu turu je kuvao sa običnim šećerom, a za drugu – zdraviju verziju – koristio je fruktozu. Supruga Viktorija ga je snimala a on je smešno označio teglice kao "Beckjam" (Bekdžem). Internet je eksplodirao od reakcija oduševljenih žena.

Sastojci:

  • 5 kg šljiva
  • 1 kg šećera
  • 2 limuna
  • 200 ml ruma

Priprema

  1. Šljive operite i izvadite koštice.
  2. U šerpu stavite red šljiva, red šećera i tako dok sve ne potrošite. Ostavite da stoji preko noći na hladnom mestu. Kuvajte na srednjoj vatri.
  3. Kada se smesa zgusne, dodajte limun koji ste oljuštili i isekli na kolutove.
  4. Pred sam kraj kuvanja dodajte rum. Džem je skuvan kada podignete varjaču a on sa nje spada u komadima.
  5. Sipajte ga u sterilizovane tegle koje ste malo zagrejalu u rerni i stavite u mlaku rernu sa malo otvorenim vratima da se ohladi i da se odozgo uhvati korica.
  6. Ohlađeni džem zatvorite celofanom i poklopcem.

