KREMASTI DEZERT OD JAGODA I MLEKA: Savršen spoj za svaku priliku
Kremasti dezert od jagoda i mleka je lagana i osvežavajuća poslastica koja se priprema brzo, a uvek izgleda svečano. Slatke jagode i nežna mlečna krema čine savršen spoj ukusa za svaku priliku.
Sastojci
- 300 gr svežih jagoda
- 250 gr pavlake (kisele ili slatke, po želji)
- 500 ml mleka
- 3–4 kašike šećera
- 1 kesice vanile ili ekstrakt vanile
- 4 kašike kukuruznog skroba
Priprema
Priprema kreme
U šerpi pomešajte mleko, šećer, kukuruzni skrob i vanilu. Dobro izmešajte da nema grudvica. Stavite na srednju vatru i stalno mešajte dok se ne zgusne i ne provri. Skinite sa šporeta, sipajte u posudu, prekrijte površinu prozirnom folijom i ostavite da se ohladi u frižideru.
Priprema voćnog sosa
Jagode operite i očistite.Stavite ih u posudu sa pavlakom i izmutite štapnim blenderom dok ne dobijete glatku masu.
Kombinovanje
U voćni sos dodajte ohlađenu kremu. Blendirajte ponovo dok se sve ne ujednači u kremastu masu.
Serviranje
Sipajte kremu u čaše ili činijice. Ostavite u frižideru 1–2 sata da se dobro ohladi. Po želji ukrasite svežim jagodama ili listićima nane.
Prijatno!
