KREMASTI DEZERT OD JAGODA I MLEKA: Savršen spoj za svaku priliku

Kremasti dezert od jagoda i mleka je lagana i osvežavajuća poslastica koja se priprema brzo, a uvek izgleda svečano. Slatke jagode i nežna mlečna krema čine savršen spoj ukusa za svaku priliku.

FOTO: Novosti

Sastojci

300 gr svežih jagoda

250 gr pavlake (kisele ili slatke, po želji)

500 ml mleka

3–4 kašike šećera

1 kesice vanile ili ekstrakt vanile

4 kašike kukuruznog skroba

Priprema

Priprema kreme

U šerpi pomešajte mleko, šećer, kukuruzni skrob i vanilu. Dobro izmešajte da nema grudvica. Stavite na srednju vatru i stalno mešajte dok se ne zgusne i ne provri. Skinite sa šporeta, sipajte u posudu, prekrijte površinu prozirnom folijom i ostavite da se ohladi u frižideru.

Priprema voćnog sosa

Jagode operite i očistite.Stavite ih u posudu sa pavlakom i izmutite štapnim blenderom dok ne dobijete glatku masu.

Kombinovanje

U voćni sos dodajte ohlađenu kremu. Blendirajte ponovo dok se sve ne ujednači u kremastu masu.

Serviranje

Sipajte kremu u čaše ili činijice. Ostavite u frižideru 1–2 sata da se dobro ohladi. Po želji ukrasite svežim jagodama ili listićima nane.

Prijatno!