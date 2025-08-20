Torte i kolači

KREMASTI DEZERT OD JAGODA I MLEKA: Savršen spoj za svaku priliku

Milena Tomasevic

20. 08. 2025. u 12:00

Kremasti dezert od jagoda i mleka je lagana i osvežavajuća poslastica koja se priprema brzo, a uvek izgleda svečano. Slatke jagode i nežna mlečna krema čine savršen spoj ukusa za svaku priliku.

КРЕМАСТИ ДЕЗЕРТ ОД ЈАГОДА И МЛЕКА: Савршен спој за сваку прилику

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 300 gr svežih jagoda
  • 250 gr pavlake (kisele ili slatke, po želji)
  • 500 ml mleka
  • 3–4 kašike šećera
  • 1 kesice vanile ili ekstrakt vanile
  • 4 kašike kukuruznog skroba

Priprema

Priprema kreme

U šerpi pomešajte mleko, šećer, kukuruzni skrob i vanilu. Dobro izmešajte da nema grudvica. Stavite na srednju vatru i stalno mešajte dok se ne zgusne i ne provri. Skinite sa šporeta, sipajte u posudu, prekrijte površinu prozirnom folijom i ostavite da se ohladi u frižideru.

Priprema voćnog sosa

Jagode operite i očistite.Stavite ih u posudu sa pavlakom i izmutite štapnim blenderom dok ne dobijete glatku masu.

Kombinovanje

U voćni sos dodajte ohlađenu kremu.  Blendirajte ponovo dok se sve ne ujednači u kremastu masu.

Serviranje

Sipajte kremu u čaše ili činijice. Ostavite u frižideru 1–2 sata da se dobro ohladi. Po želji ukrasite svežim jagodama ili listićima nane.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RECEPT: Piletina i čeri orzo testenina
Ručak dana

0 2

RECEPT: Piletina i čeri orzo testenina

Kremasta orzo testenina sa sočnim komadima piletine, svežim čeri paradajzom i spanaćem pravi je obrok koji spaja mediteranske ukuse i brzu pripremu. Ovo jelo je savršeno za tople večere ili lagani ručak, a njegova boja i aroma će vas osvojiti na prvi zalogaj.

13. 08. 2025. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu