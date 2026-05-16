Salate i čorbe

LAGANA I HRANLJIVA: Salata sa leblebijama i avokadom

Bojana Jovanović

16. 05. 2026. u 07:00

Vrlo je zasitna pa vam može, bez problema, predstavljati obrok.

ЛАГАНА И ХРАНЉИВА: Салата са леблебијама и авокадом

Depositphotos/myviewpoint

Potrebno je:

400 g kuvanih leblebija, 200 g graška, 100 g praziluka, 100 g mladog spanaća, 2 avokada, malo brokolija, 2 kašike belog balzamiko sirćeta, 45 ml maslinovog ulja, so i biber

Priprema: 

Leblebije potopite preko noći, zatim ih skuvajte i ocedite. Praziluk sitno iseckajte i pomešajte sa leblebijama, blanširanim brokolijem i spanaćem. Avokado očistite, isecite i dodajte u salatu. Prelijte maslinovim uljem i sirćetom ili limunovim sokom, začinite i dobro izmešajte. Poslužite kao lagan i hranljiv obrok.

