LAGANA I HRANLJIVA: Salata sa leblebijama i avokadom
Vrlo je zasitna pa vam može, bez problema, predstavljati obrok.
Potrebno je:
400 g kuvanih leblebija, 200 g graška, 100 g praziluka, 100 g mladog spanaća, 2 avokada, malo brokolija, 2 kašike belog balzamiko sirćeta, 45 ml maslinovog ulja, so i biber
Priprema:
Leblebije potopite preko noći, zatim ih skuvajte i ocedite. Praziluk sitno iseckajte i pomešajte sa leblebijama, blanširanim brokolijem i spanaćem. Avokado očistite, isecite i dodajte u salatu. Prelijte maslinovim uljem i sirćetom ili limunovim sokom, začinite i dobro izmešajte. Poslužite kao lagan i hranljiv obrok.
