POLEĆA ČORBA SA KURKUMOM I POVRĆEM: Zdravo i zasitno

Milena Tomasevic

19. 01. 2026. u 07:00 >> 20:25

Ova lagana, hranljiva čorba idealna je za hladne dane ili kada vam je potreban topao, okrepljujući obrok. Kurkuma i đumbir daju joj blagu začinsku notu i zlatnu boju, dok povrće i piletina čine savršeno uravnotežen obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 crni luk, isečen na kockice
  • 3 šargarepe
  • 2 stabljike celera, isečene na kockice
  • 3 čena belog luka, rendana
  • 1 kašika rendanog svežeg đumbira
  • 500 gr pilećih bataka bez kostiju i kože
  • 6 šolja pilećeg bujona
  • 1 kašičica mlevene kurkume
  • 1 šolja smrznutog graška
  • 2 kašike sitno seckanog peršuna
  • ¼ kašičice sveže mlevenog crnog bibera
  • so, po ukusu
  • testenina po želji

Priprema

Pre početka kuvanja iseckajte luk i celer, oljuštite i isecite šargarepu. Izrendajte beli luk i đumbir, a peršun sitno iseckajte. U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk, šargarepu i celer, pa dinstajte oko 5 minuta, dok povrće ne omekša. Ubacite beli luk i đumbir i pržite još 1 minut, uz mešanje, dok ne zamiriše. Dodajte pileće batake, prelijte bujonom, pa dodajte kurkumu i grašak. Poklopite i dovedite do ključanja. Smanjite vatru i krčkajte 15 minuta. Izvadite piletinu, iskidajte je viljuškama i vratite u šerpu. Probajte, posolite po ukusu i dodajte crni biber i svež peršun. Dodajte testeninu po želji.  Poslužite toplo.

Uživajte!

