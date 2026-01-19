POLEĆA ČORBA SA KURKUMOM I POVRĆEM: Zdravo i zasitno

Ova lagana, hranljiva čorba idealna je za hladne dane ili kada vam je potreban topao, okrepljujući obrok. Kurkuma i đumbir daju joj blagu začinsku notu i zlatnu boju, dok povrće i piletina čine savršeno uravnotežen obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 kašike maslinovog ulja

1 crni luk, isečen na kockice

3 šargarepe

2 stabljike celera, isečene na kockice

3 čena belog luka, rendana

1 kašika rendanog svežeg đumbira

500 gr pilećih bataka bez kostiju i kože

6 šolja pilećeg bujona

1 kašičica mlevene kurkume

1 šolja smrznutog graška

2 kašike sitno seckanog peršuna

¼ kašičice sveže mlevenog crnog bibera

so, po ukusu

testenina po želji

Priprema

Pre početka kuvanja iseckajte luk i celer, oljuštite i isecite šargarepu. Izrendajte beli luk i đumbir, a peršun sitno iseckajte. U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk, šargarepu i celer, pa dinstajte oko 5 minuta, dok povrće ne omekša. Ubacite beli luk i đumbir i pržite još 1 minut, uz mešanje, dok ne zamiriše. Dodajte pileće batake, prelijte bujonom, pa dodajte kurkumu i grašak. Poklopite i dovedite do ključanja. Smanjite vatru i krčkajte 15 minuta. Izvadite piletinu, iskidajte je viljuškama i vratite u šerpu. Probajte, posolite po ukusu i dodajte crni biber i svež peršun. Dodajte testeninu po želji. Poslužite toplo.

Uživajte!