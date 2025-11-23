SALATA OD PILETINE I BRUSNICA: Ukusna i kremasta!
OSVEŽAVAJUĆA, kremasta i puna različitih tekstura – salata od piletine i brusnica spaja nežno meso, slatko-kiselkaste brusnice, hrskave semenke suncokreta i orašastu aromu oraha. Idealna je za lagani ručak, zdravu večeru ili specijalne prilike.
Sastojci:
Za salatu:
- 2 pileća fileta
- 1/2 šolje brusnica (svežih ili sušenih)
- 1 salata ajsberg (ili mešano zelenilo)
- 1 jabuka, iseckana na kockice
- 1/4 šolje oraha ili badema, krupno seckanih
- 1/4 šolje feta sira (po želji)
- 1/4 šolje semenki suncokreta
- 1/2 šolje majoneza
- 1 kašika maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
Za dresing:
- 3 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika meda
- 1 kašika dižon senfa
- sok od 1/2 limuna
- so i biber po ukusu
Priprema:
Začinite pileće filete solju i biberom, zatim ih ispržite u tiganju sa kašikom maslinovog ulja 5–7 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite da odstoje nekoliko minuta, pa isecite na trakice ili kockice.
Operite zelenu salatu i iskidajte na manje komade. U velikoj činiji pomešajte zelenilo, jabuku, brusnice, orahe, piletinu i majonez. Lagano izmešajte da se ukusi povežu.
U manjoj činiji umutite maslinovo ulje, med, dižon senf, limunov sok, so i biber. Prelijte preko salate i ponovo promešajte. Pospite salatu semenkama suncokreta i, po želji, feta sirom.
Servirajte odmah – najbolja je sveže pripremljena.
Uživajte!
Preporučujemo
SALATA OD PILETINE, CRVENOG LUKA I KUKURUZA: Lagana, sočna i puna ukusa
26. 10. 2025. u 10:00
SALATA OD CVEKLE I FETE: Svežina, boja i ukus u jednom tanjiru
15. 11. 2025. u 14:00
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)