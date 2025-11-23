Salate i čorbe

SALATA OD PILETINE I BRUSNICA: Ukusna i kremasta!

Milena Tomasevic

23. 11. 2025. u 07:00

OSVEŽAVAJUĆA, kremasta i puna različitih tekstura – salata od piletine i brusnica spaja nežno meso, slatko-kiselkaste brusnice, hrskave semenke suncokreta i orašastu aromu oraha. Idealna je za lagani ručak, zdravu večeru ili specijalne prilike.

САЛАТА ОД ПИЛЕТИНЕ И БРУСНИЦА: Укусна и кремаста!

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za salatu:

  • 2 pileća fileta
  • 1/2 šolje brusnica (svežih ili sušenih)
  • 1 salata ajsberg (ili mešano zelenilo)
  • 1 jabuka, iseckana na kockice
  • 1/4 šolje oraha ili badema, krupno seckanih
  • 1/4 šolje feta sira (po želji)
  • 1/4 šolje semenki suncokreta
  • 1/2 šolje majoneza
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu

Za dresing:

  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika meda
  • 1 kašika dižon senfa
  • sok od 1/2 limuna
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Začinite pileće filete solju i biberom, zatim ih ispržite u tiganju sa kašikom maslinovog ulja 5–7 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite da odstoje nekoliko minuta, pa isecite na trakice ili kockice.

Operite zelenu salatu i iskidajte na manje komade. U velikoj činiji pomešajte zelenilo, jabuku, brusnice, orahe, piletinu i majonez. Lagano izmešajte da se ukusi povežu.

U manjoj činiji umutite maslinovo ulje, med, dižon senf, limunov sok, so i biber. Prelijte preko salate i ponovo promešajte. Pospite salatu semenkama suncokreta i, po želji, feta sirom.

Servirajte odmah – najbolja je sveže pripremljena.

Uživajte!

