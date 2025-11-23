SALATA OD PILETINE I BRUSNICA: Ukusna i kremasta!

OSVEŽAVAJUĆA, kremasta i puna različitih tekstura – salata od piletine i brusnica spaja nežno meso, slatko-kiselkaste brusnice, hrskave semenke suncokreta i orašastu aromu oraha. Idealna je za lagani ručak, zdravu večeru ili specijalne prilike.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za salatu:

2 pileća fileta

1/2 šolje brusnica (svežih ili sušenih)

1 salata ajsberg (ili mešano zelenilo)

1 jabuka, iseckana na kockice

1/4 šolje oraha ili badema, krupno seckanih

1/4 šolje feta sira (po želji)

1/4 šolje semenki suncokreta

1/2 šolje majoneza

1 kašika maslinovog ulja

so i biber po ukusu

Za dresing:

3 kašike maslinovog ulja

1 kašika meda

1 kašika dižon senfa

sok od 1/2 limuna

so i biber po ukusu

Priprema:

Začinite pileće filete solju i biberom, zatim ih ispržite u tiganju sa kašikom maslinovog ulja 5–7 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite da odstoje nekoliko minuta, pa isecite na trakice ili kockice.

Operite zelenu salatu i iskidajte na manje komade. U velikoj činiji pomešajte zelenilo, jabuku, brusnice, orahe, piletinu i majonez. Lagano izmešajte da se ukusi povežu.

U manjoj činiji umutite maslinovo ulje, med, dižon senf, limunov sok, so i biber. Prelijte preko salate i ponovo promešajte. Pospite salatu semenkama suncokreta i, po želji, feta sirom.

Servirajte odmah – najbolja je sveže pripremljena.

Uživajte!