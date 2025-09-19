PAPRIKA U SENFU: Zimnica puna ukusa

Kad krene sezona paprike, pravi je trenutak da se spremi nešto što će cele zime krasiti trpezu. Paprika u senfu je klasik među zimnicom – blago kisela, pikantna i neodoljivo mirisna. Savršeno ide uz pečenje, ribu, ali i uz domaći hleb kao mali gurmanski zalogaj.

3 kg crvene paprike

350 ml vode

250 ml sirceta

10 ak zrna bibera

2 kasicice soli

2 kasike secera

Jos:

280 gr senfa

120 ml ulja



Priprema



Paprike dobro operite,uklonite peteljku i izvadite semenke,iseckajte ih na kockice. U vecoj serpi sjedinite vodu,sirce,biber,so i secer. Ostavite da provri pa u to dodajte polovinu paprike i kuvajte 10-15min uz povremeno mesanje. Resetkastom kasikom izvadite paprike(ocedite ih). U serpu dodajte drugu polovinu papriku koju takođe treba da kuvate 10 ak min uz povremeno mesanje. Obarene paprike ostavite na 1h da se ohlade.

U jednoj posudi umutite mikserom senf i ulje da se lepo povezu,zatim u to dodati papriku. Sve zajedno izmesati kasikom. Smesom puniti tegle tako da nema vazduha. Potrebno je da poklopac dobro zatvorite. Svoju zimnicu cuvajte na hladnom mestu.

Prijatno!

