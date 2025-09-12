PEČENA CVEKLA SA BELIM LUKOM: Recept za aromatičnu salatu.
Pečena cvekla sa belim lukom i puterom je elegantno, ali jednostavno jelo koje oduševljava i izgledom i ukusom.
Sastojci
- 5-6 srednjih cvekla, ujednačene veličine
- 50 ml maslinovog ulja
- 50-70 gr putera
- 3 čena belog luka, isceđena
- 1 kašičica svežeg timijana ili ruzmarina
- krupna morska so
- sveže mleveni biber
Priprema:
Cveklu dobro operite i oljuštite. Svaku cveklu stavite između dva ražnjića i isecite na tanke kriške, ne seći do kraja (rezovi će biti ravni, a cvekla će ostati cela). U šerpi istopite puter, dodajte maslinovo ulje, beli luk i začinsko bilje. Mešajte dok se ne sjedini. Stavite cveklu u vatrostalnu posudu, prelijte malo putera sa belim lukom i začinite solju i biberom. Pecite u zagrejanoj rerni na 190°C oko 60-70 minuta, premazujući cveklu preostalim belim lukom i puterom svakih 15 minuta. Kuvanu cveklu poslužite odmah, ukrašenu svežim ruzmarinom ili timijanom.
Poslužite kao prilog uz meso ili ribu, ili kao spektakularno predjelo za porodično okupljanje.
Prijatno!
