Salate i čorbe

PEČENA CVEKLA SA BELIM LUKOM: Recept za aromatičnu salatu.

Milena Tomasevic

12. 09. 2025. u 16:00

Pečena cvekla sa belim lukom i puterom je elegantno, ali jednostavno jelo koje oduševljava i izgledom i ukusom.

ПЕЧЕНА ЦВЕКЛА СА БЕЛИМ ЛУКОМ: Рецепт за ароматичну салату.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 5-6 srednjih cvekla, ujednačene veličine
  • 50 ml maslinovog ulja
  • 50-70 gr putera
  • 3 čena belog luka, isceđena
  • 1 kašičica svežeg timijana ili ruzmarina
  • krupna morska so
  • sveže mleveni biber

Priprema:

Cveklu dobro operite i oljuštite. Svaku cveklu stavite između dva ražnjića i isecite na tanke kriške, ne seći do kraja (rezovi će biti ravni, a cvekla će ostati cela). U šerpi istopite puter, dodajte maslinovo ulje, beli luk i začinsko bilje. Mešajte dok se ne sjedini. Stavite cveklu u vatrostalnu posudu, prelijte malo putera sa belim lukom i začinite solju i biberom. Pecite u zagrejanoj rerni na 190°C oko 60-70 minuta, premazujući cveklu preostalim belim lukom i puterom svakih 15 minuta. Kuvanu cveklu poslužite odmah, ukrašenu svežim ruzmarinom ili timijanom.

 Poslužite kao prilog uz meso ili ribu, ili kao spektakularno predjelo za porodično okupljanje.

Prijatno!

