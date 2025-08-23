Salate i čorbe

PILEĆA ČORBA: Toplo jelo za bilo koje doba godine

Milena Tomasevic

23. 08. 2025. u 10:00

Pileća čorba je ukusno i toplo jelo koje prija u svako doba godine. Laka je za pripremu, a uvek nas podseti na domaću kuhinju.

FOTO: Novosti

Ukusna pileća čorba

  • 400 gr piletine
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 crvena paprika
  • 1 šargarepa
  • 1 kašika brašna
  • 1,2 litra pilećeg bujona
  • 1/2 tanke testenine 
  • So, crni biber
  • 1 kašika putera i maslinovo ulje
  • 2 kašike sitno seckanog peršuna
  • 2 kašike limunovog soka 

Pržite piletinu u šerpi sa malo putera i ulja 5 minuta. Dodajte 1,5 litara vode i ostavite da se piletina kuva 30 minuta. 10 minuta nakon ključanja, dodajte malo soli. Nakon ključanja, isecite meso na komade. U međuvremenu, u drugoj šerpi dodajte preostali puter i 2 kašike ulja i dinstajte luk 5 minuta. Dodajte papriku na veoma male kockice i rendanu šargarepu i nastavite da mešate 2 minuta. Pomešajte brašno, a zatim dodajte pileći bujon i seckano meso, testeninu. Probajte i prilagodite ukus sa malo soli i crnog bibera. Stavite poklopac i ostavite da se sastojci krčkaju 10 minuta. Na kraju dodajte peršun ako želite. Možete dodati malo limunovog soka ili ne.

Prijatno!

