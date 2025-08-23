PILEĆA ČORBA: Toplo jelo za bilo koje doba godine
Pileća čorba je ukusno i toplo jelo koje prija u svako doba godine. Laka je za pripremu, a uvek nas podseti na domaću kuhinju.
Ukusna pileća čorba
- 400 gr piletine
- 1 glavica crnog luka
- 1 crvena paprika
- 1 šargarepa
- 1 kašika brašna
- 1,2 litra pilećeg bujona
- 1/2 tanke testenine
- So, crni biber
- 1 kašika putera i maslinovo ulje
- 2 kašike sitno seckanog peršuna
- 2 kašike limunovog soka
Pržite piletinu u šerpi sa malo putera i ulja 5 minuta. Dodajte 1,5 litara vode i ostavite da se piletina kuva 30 minuta. 10 minuta nakon ključanja, dodajte malo soli. Nakon ključanja, isecite meso na komade. U međuvremenu, u drugoj šerpi dodajte preostali puter i 2 kašike ulja i dinstajte luk 5 minuta. Dodajte papriku na veoma male kockice i rendanu šargarepu i nastavite da mešate 2 minuta. Pomešajte brašno, a zatim dodajte pileći bujon i seckano meso, testeninu. Probajte i prilagodite ukus sa malo soli i crnog bibera. Stavite poklopac i ostavite da se sastojci krčkaju 10 minuta. Na kraju dodajte peršun ako želite. Možete dodati malo limunovog soka ili ne.
Prijatno!
