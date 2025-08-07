Salate i čorbe

PRAVA LETNJA ZVEZDA STOLA: Salata sa tikvicama koja se slaže kao torta

Новости онлајн

07. 08. 2025. u 12:00

SPOJ povrća, sira i majoneza čini je neodoljivom.

ПРАВА ЛЕТЊА ЗВЕЗДА СТОЛА: Салата са тиквицама која се слаже као торта

Foto: Printskrin Youtube/ CooKing

Ova salata sa grilovanim tikvicama slaže se u slojevima kao torta.

Sastojci:

* 2 male tikvice
* 2 paradajza
* 1 velika paprika
* 120 g tvrdog sira (kačkavalj ili po izboru)
* 150 g majoneza
* 1 čen belog luka
* Malo sveže mirođije
* Biljno ulje – za prženje i grilovanje

Priprema:

Ova složena salata nije samo osvežavajuća već i prava gozba za oči — slojevi tikvica, povrća, sira i majoneza čine je savršenom za posluženje kad želite da impresionirate goste ili počastite sebe nečim posebnim.

Tikvice operite i isecite na tanke kolutove. Nauljite i grilujte na tiganju ili roštilju dok ne omekšaju i dobiju blagu zlatnu boju. Paradajz i papriku isecite na tanke kolutove ili trake. Sir izrendajte ili sitno izmrvite. U majonez umešajte sitno izgnječen beli luk.

Na većem tanjiru ređajte slojeve salate: 

Prvo složite tikvice tako da pokriju celu površinu tanjira. Preko našarajte tanki sloj majoneza. Pospite malo mirođije. 

Zatim poređajte paradajz, pa sir, ponovo malo majoneza. 

Dodajte papriku kao završni sloj. 

Ponovite postupak još jednom, redajući iste slojeve, da dobijete efekat kupole. 

Ostavite salatu da se rashladi pre serviranja.

Predlog:

Za dodatnu svežinu, u majonez možete umešati i malo limunovog soka ili pavlake – dobićete blažu i laganiju varijantu prelivnog sloja.

Prijatno!

(StvarUkusa)

