PRAVI JUNEĆI DELIKATES: Sote „Stroganov“, da ručate kao grof

Naziv je dobio po ruskom grofu iz porodice Stroganov, a recept se pripisuje francuskom kuvaru koji je jelo prilagodio ukusu svog poslodavca.

Potrebno je:

- 700 g junećih šnicli



Priprema:

- 1 čen belog luka- 400 g pečuraka- 1 kašika senfa- 3 kašike maslinovog ulja- 1 kašika putera- 1/2 kašičice bibera- 150 ml pavlake za kuvanje- 1 kašika brašna- 1 kašičica muskatnog oraščića- so

Meso isecite na trake pa ga prodinstajte na zagrejanom maslinovom ulju. Kada upije svu vodu koju će ispustiti prilikom dinstanja, kratko za prepecite sa obe strane, tek toliko da malo porumeni. Zatim dodajte obe vrste luka, sitno naseckane. Poklopite i sve zajedno dinstajte nekoliko minuta. Kada luk omekša dodajte senf i 200 ml prokuvane vode. Kuvajte na srednje jakoj vatri sve dok meso ne omekša. Onda dodajte pečurke, prethodno isečene na krupnije komade. Malo posolite, pobiberite i poklopite da bi pečurke pustile vodu, a zatim dodajte puter. U manjoj posudi pomešajte brašno i pavlaku za kuvanje pa ih dodajte mesu. Začinite muskatnim oraščićem, dobro promešajte i kuvajte još 10-ak minuta, da se sastojci u potpunosti sjedine.