TRIK KOJI UKLANJA GORČINU I MENJA UKUS DŽIGERICE: Jednostavno, brzo i provereno
DžIGERICU pre prženja pospite ovim sastojkom i biće lepša, mekša i bez gorčine.
Ovaj neobični savet dolazi od kuvarice Julije Arkipove, koja tvrdi da je upravo šećer zaslužan za savršenu teksturu.
Pre nego što stavite džigericu u tiganj, jednostavno je pospite sa prstohvatom šećera. To je sve – bez mariniranja, bez komplikacija.
Prvo, džigerica će postati mekana. Neće se stvrdnuti, a gurmani će da se oduševe. A ako volite da je jedete, isprobajte i ovaj način pripreme, biće mekana i sočna ako ostavite da se marinira u kiseloj vodi.
Drugo, ukus jela će se poboljšati. Često se dešava da je džigerica gorka, pa čak i žilava, što mnoge odbija od pripreme. Kristal šećer uklanja tu gorčinu, omekšava teksturu i pomaže da prijatne arome dođu do izražaja – posebno one koje se razvijaju tokom prženja.
Ne treba preterivati: jedan prstohvat šećera biće sasvim dovoljan da džigerica postane mekana, sočna i prijatna za nepce.
Ako ste do sada izbegavali šećer u pripremi džigerice, vreme je da promenite mišljenje. Prstohvat šećera pre prženja ne samo da eliminiše gorčinu, već čini džigericu mekšom, sočnijom i prijatnijom za nepce.
Ovaj jednostavan trik ne zahteva dodatne sastojke, ni komplikovane korake – samo malo hrabrosti da probate nešto novo. A kada jednom probate, teško ćete se vratiti starom načinu.
Kulinarska tajna je otkrivena – sad je red na vas da je isprobate.
(Stvar ukusa)
Preporučujemo
Moskva torta ima i POSNU VARIJANTU: Mnogima omiljena torta u drugačijoj verziji
02. 12. 2025. u 20:58
POSNA ČOKOLADNA TORTA SA ORASIMA: Bogata, kremasta i mirisna
02. 12. 2025. u 10:27
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)