TRIK KOJI UKLANJA GORČINU I MENJA UKUS DŽIGERICE: Jednostavno, brzo i provereno

V.N.

02. 12. 2025. u 13:53

DžIGERICU pre prženja pospite ovim sastojkom i biće lepša, mekša i bez gorčine.

ТРИК КОЈИ УКЛАЊА ГОРЧИНУ И МЕЊА УКУС ЏИГЕРИЦЕ: Једноставно, брзо и проверено

Foto: Shutterstock

Ovaj neobični savet dolazi od kuvarice Julije Arkipove, koja tvrdi da je upravo šećer zaslužan za savršenu teksturu.

Pre nego što stavite džigericu u tiganj, jednostavno je pospite sa prstohvatom šećera. To je sve – bez mariniranja, bez komplikacija.

Prvo, džigerica će postati mekana. Neće se stvrdnuti, a gurmani će da se oduševe. A ako volite da je jedete, isprobajte i ovaj način pripreme, biće mekana i sočna ako ostavite da se marinira u kiseloj vodi.

Drugo, ukus jela će se poboljšati. Često se dešava da je džigerica gorka, pa čak i žilava, što mnoge odbija od pripreme. Kristal šećer uklanja tu gorčinu, omekšava teksturu i pomaže da prijatne arome dođu do izražaja – posebno one koje se razvijaju tokom prženja.

Ne treba preterivati: jedan prstohvat šećera biće sasvim dovoljan da džigerica postane mekana, sočna i prijatna za nepce.

Ako ste do sada izbegavali šećer u pripremi džigerice, vreme je da promenite mišljenje. Prstohvat šećera pre prženja ne samo da eliminiše gorčinu, već čini džigericu mekšom, sočnijom i prijatnijom za nepce.

Ovaj jednostavan trik ne zahteva dodatne sastojke, ni komplikovane korake – samo malo hrabrosti da probate nešto novo. A kada jednom probate, teško ćete se vratiti starom načinu.

Kulinarska tajna je otkrivena – sad je red na vas da je isprobate.

(Stavar ukusa)

