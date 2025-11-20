ĆUFTE U SOSU OD CRNOG LUKA: Recept za kremasto jelo puno ukusa

Nežne, sočne i pune ukusa — ove ćufte u aromatičnom sosu od crnog luka idealna su porodična večera koja će oduševiti i male i velike. Sjajno se slažu sa krompirom, knedlama, pireom, a priprema je jednostavna i pristupačna.

FOTO: Novosti

Sastojci



500 gr mlevenog mesa (svinjetina, govedina ili mešavina)

1 jaje

1 srednji crni luk, sitno iseckan

2 čena belog luka, isceđena

3 kašike prezli

2 kašike mleka

so i biber po ukusu

ulje za prženje

Za sos od crnog luka:

3 velika crna luka, tanko isečena

2 kašike putera

1 kašika ulja

200 ml bujona (pileći ili povrćni)

200 ml pavlake (18% ili 30% mlečne masti)

1 kašičica brašna

so i biber po ukusu

prstohvat šećera (po želji)

Priprema

1. Priprema ćufti:

U činiji pomešajte mleveno meso, jaje, seckan crni luk, beli luk, prezle i mleko. Začinite solju i biberom, pa dobro umesite dok se sve ne sjedini. Oblikujte ćufte ili pljeskavice veličine 6–7 cm. Na zagrejanom ulju pržite sa obe strane po 4–5 minuta, dok ne porumene. Izvadite i ostavite sa strane.

2. Priprema sosa od crnog luka:

U istom tiganju rastopite puter i dodajte malo ulja. Dodajte crni luk i dinstajte oko 10 minuta, dok ne omekša i blago se karamelizuje. Po želji dodajte prstohvat šećera radi punijeg ukusa. Sipajte bujon i krčkajte 5 minuta. U posebnoj činiji umutite pavlaku sa brašnom, dodajte u tiganj i kuvajte dok se sos ne zgusne. Začinite po ukusu.

Vratite ćufte u tiganj sa sosom. Kuvajte još 10 minuta na laganoj vatri da se ukusi sjedine. Poslužite toplo, uz sveže seckani peršun i omiljeni prilog: krompir, pire, knedle, ili svež hleb.

Uživajte!