ĆUFTE U SOSU OD CRNOG LUKA: Recept za kremasto jelo puno ukusa
Nežne, sočne i pune ukusa — ove ćufte u aromatičnom sosu od crnog luka idealna su porodična večera koja će oduševiti i male i velike. Sjajno se slažu sa krompirom, knedlama, pireom, a priprema je jednostavna i pristupačna.
Sastojci
- 500 gr mlevenog mesa (svinjetina, govedina ili mešavina)
- 1 jaje
- 1 srednji crni luk, sitno iseckan
- 2 čena belog luka, isceđena
- 3 kašike prezli
- 2 kašike mleka
- so i biber po ukusu
- ulje za prženje
Za sos od crnog luka:
- 3 velika crna luka, tanko isečena
- 2 kašike putera
- 1 kašika ulja
- 200 ml bujona (pileći ili povrćni)
- 200 ml pavlake (18% ili 30% mlečne masti)
- 1 kašičica brašna
- so i biber po ukusu
- prstohvat šećera (po želji)
Priprema
1. Priprema ćufti:
U činiji pomešajte mleveno meso, jaje, seckan crni luk, beli luk, prezle i mleko. Začinite solju i biberom, pa dobro umesite dok se sve ne sjedini. Oblikujte ćufte ili pljeskavice veličine 6–7 cm. Na zagrejanom ulju pržite sa obe strane po 4–5 minuta, dok ne porumene. Izvadite i ostavite sa strane.
2. Priprema sosa od crnog luka:
U istom tiganju rastopite puter i dodajte malo ulja. Dodajte crni luk i dinstajte oko 10 minuta, dok ne omekša i blago se karamelizuje. Po želji dodajte prstohvat šećera radi punijeg ukusa. Sipajte bujon i krčkajte 5 minuta. U posebnoj činiji umutite pavlaku sa brašnom, dodajte u tiganj i kuvajte dok se sos ne zgusne. Začinite po ukusu.
Vratite ćufte u tiganj sa sosom. Kuvajte još 10 minuta na laganoj vatri da se ukusi sjedine. Poslužite toplo, uz sveže seckani peršun i omiljeni prilog: krompir, pire, knedle, ili svež hleb.
Uživajte!
