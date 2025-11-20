Ručak dana

ĆUFTE U SOSU OD CRNOG LUKA: Recept za kremasto jelo puno ukusa

Milena Tomasevic

20. 11. 2025. u 17:00

Nežne, sočne i pune ukusa — ove ćufte u aromatičnom sosu od crnog luka idealna su porodična večera koja će oduševiti i male i velike. Sjajno se slažu sa krompirom, knedlama, pireom, a priprema je jednostavna i pristupačna.

ЋУФТЕ У СОСУ ОД ЦРНОГ ЛУКА: Рецепт за кремасто јело пуно укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

Za ćufte:
  • 500 gr mlevenog mesa (svinjetina, govedina ili mešavina)
  • 1 jaje
  • 1 srednji crni luk, sitno iseckan
  • 2 čena belog luka, isceđena
  • 3 kašike prezli
  • 2 kašike mleka
  • so i biber po ukusu
  • ulje za prženje

Za sos od crnog luka:

  • 3 velika crna luka, tanko isečena
  • 2 kašike putera
  • 1 kašika ulja
  • 200 ml bujona (pileći ili povrćni)
  • 200 ml pavlake (18% ili 30% mlečne masti)
  • 1 kašičica brašna
  • so i biber po ukusu
  • prstohvat šećera (po želji)

Priprema
1. Priprema ćufti:

U činiji pomešajte mleveno meso, jaje, seckan crni luk, beli luk, prezle i mleko. Začinite solju i biberom, pa dobro umesite dok se sve ne sjedini. Oblikujte ćufte ili pljeskavice veličine 6–7 cm. Na zagrejanom ulju pržite sa obe strane po 4–5 minuta, dok ne porumene. Izvadite i ostavite sa strane.

2. Priprema sosa od crnog luka:

U istom tiganju rastopite puter i dodajte malo ulja. Dodajte crni luk i dinstajte oko 10 minuta, dok ne omekša i blago se karamelizuje. Po želji dodajte prstohvat šećera radi punijeg ukusa. Sipajte bujon i krčkajte 5 minuta. U posebnoj činiji umutite pavlaku sa brašnom, dodajte u tiganj i kuvajte dok se sos ne zgusne. Začinite po ukusu.

Vratite ćufte u tiganj sa sosom. Kuvajte još 10 minuta na laganoj vatri da se ukusi sjedine. Poslužite toplo, uz sveže seckani peršun i omiljeni prilog: krompir, pire, knedle, ili svež hleb.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)