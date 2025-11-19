TESTENINA SA LOSOSOM I SPANAĆEM: Brz i kremast obrok
Brzo, kremasto i elegantno jelo koje spaja sočni losos, svež spanać i bogati mlečni sos. Savršeno za ukusan ručak ili laganu, ali efektnu večeru.
Sastojci:
- 300 gr testenine
- 200 gr svežeg (ili dimljenog) lososa
- 150 gr svežeg spanaća
- 200 ml guste pavlake (30%)
- 1 crni luk, sitno seckan
- 2 čena belog luka
- 2 kašike maslinovog ulja
- so, biber, sok od ½ limuna
- parmezan i sveže bilje za serviranje
Priprema:
Skuvajte testeninu al dente i sačuvajte malo vode od kuvanja. Na ulju propržite luk, pa dodajte beli luk i losos. Kratko dinstajte, zatim ubacite spanać da omekša. Dodajte pavlaku i limun, pa krčkajte dok se sos ne zgusne. Umešajte testeninu, po potrebi dodajte vodu od kuvanja da dobijete kremastu teksturu. Servirajte uz parmezan i sveže bilje.
Uživajte!
