Ručak dana

TESTENINA SA LOSOSOM I SPANAĆEM: Brz i kremast obrok

Milena Tomasevic

19. 11. 2025. u 12:00

Brzo, kremasto i elegantno jelo koje spaja sočni losos, svež spanać i bogati mlečni sos. Savršeno za ukusan ručak ili laganu, ali efektnu večeru.

ТЕСТЕНИНА СА ЛОСОСОМ И СПАНАЋЕМ: Брз и кремаст оброк

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 300 gr testenine
  • 200 gr svežeg (ili dimljenog) lososa
  • 150 gr svežeg spanaća
  • 200 ml guste pavlake (30%)
  • 1 crni luk, sitno seckan
  • 2 čena belog luka
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • so, biber, sok od ½ limuna
  • parmezan i sveže bilje za serviranje

Priprema:

Skuvajte testeninu al dente i sačuvajte malo vode od kuvanja. Na ulju propržite luk, pa dodajte beli luk i losos. Kratko dinstajte, zatim ubacite spanać da omekša. Dodajte pavlaku i limun, pa krčkajte dok se sos ne zgusne. Umešajte testeninu, po potrebi dodajte vodu od kuvanja da dobijete kremastu teksturu. Servirajte uz parmezan i sveže bilje.

Uživajte!

